Tuesday, 30 January 2024 01:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ميثم حسين 20 مشروعا لتعزيز الصحة في رؤية 2035

1/29/2024 2:50:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت رئيسة مكتب المدن الصحية بوزارة الصحة د.آمال اليحيى الحرص على الدفع بمسيرة حركة المدن الصحية في الكويت من خلال إعداد الاستراتيجيات وتحديث آلية العمل لتواكب المستجدات وبناء قدرات المدن المسجلة في تطبيق مبادرة المدن الصحية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل «استعراض الاستراتيجية الوطنية للمدن الصحية» التي هدفت إلى استعراض ملامح ومكونات الاستراتيجية الوطنية للمدن الصحية 2023 - 2030 لتمكين المدن المسجلة والراغبة في الانضمام لحركة المدن الصحية من وضع خططها التنموية لتكون متسقة مع الاستراتيجية ليتمكن الجميع من المساهمة في تحقيق الأهداف المنشودة.
وقالت د. اليحيى إن الورشة تسعى إلى تعريف المشاركين بمنهجية إعداد الاستراتيجية ومجالات عملها وحزمة المبادرات الجديدة ومناقشة كيفية إعدادها والتنسيق مع الشركاء داخل وزارة الصحة وخارجها.
وأضافت أن تطوير الاستراتيجية خطوة ضرورية لتطوير منظومة المدن لتكون متوافقة مع الأجندة الصحية، لافتة إلى هذه الرؤية تعمل على تحقيق مستوى أعلى من الصحة والرفاهية للمجتمع في مدن مستدامة وفاعلة اجتماعيا ومنتجة اقتصاديا وصديقة للبيئة في إطار معزز للقيم والهوية الوطنية.
ولفتت إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع شركات ومبادرات لاستقطاب الموارد، مشيرة إلى أن المكتب عكف على هذه الاستراتيجية لعدة سنوات لتتماشى مع التوجهات المستقبلية الوطنية والإقليمية والعالمية.
من جانبه، أكد مدير إدارة التخطيط والتنمية في «الصحة» د.ميثم حسين ان الورشة تكتسب أهميتها في برنامج إعداد الخطة الإنمائية الرابعة للدولة وإعداد برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الحالي تماشيا مع رغبة وزير الصحة د. أحمد العوضي في أن تكون لدى الوزارة رؤية استراتيجية.
ولفت إلى أن الورشة تعرض المفاهيم الأساسية للتخطيط الاستراتيجي واحتياجاته ومنهجيته في النظام الصحي مع الأخذ بالأولويات الصحية للدولة بهدف تمكين مديري الإدارات المركزية والشركاء من ربط التخطيط بالخطط الإنمائية لتحقيق أهداف التنمية العالمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة وأي مستهدفات تتعلق بمكانة الكويت على الخارطة الصحية العالمية.
وأكد التزام الكويت بتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة الـ 17 المعني بالصحة، فضلا عن الالتزام بتحقيق رؤية الكويت 2035 والتي انعكست في استراتيجية «الصحة». وقال إن هناك 20 مشروعا لتعزيز الصحة في رؤية الكويت بمشاركة مختلف قطاعات الدولة والتي تختص فيها الوزارة بثمانية مشاريع منها مكافحة الأمراض المزمنة غير السارية والمشروع الوطني للمدن الصحية وإنشاء مدينة الكويت الطبية والمدينة الطبية بمنطقة صباح الأحمد الصحية وجودة الخدمات الصحية وغيرها.

MENAFN29012024000130011022ID1107782818

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث