المنظمة الإسلامية للعلوم تنظم الذكاء الاصطناعي اليوم

MENAFN - Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله

أعلن رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية د.محمد الجارالله عن انطلاق المؤتمر الدولي السادس عشر للمنظمة برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بعنوان «الذكاء الاصطناعي.. تعزيز الصحة وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية» صباح اليوم (الثلاثاء) حتى 2 فبراير بفندق كراون بلازا.

وقال الجارالله في تصريح صحافي إن المؤتمر يضم 9 محاور أساسية وأهمها، رسم مستقبل الصحة عبر الذكاء الاصطناعي ودوره في دعم السياسات الصحية، فضلا عن دوره في التشخيص الطبي والعلاج الإكلينيكي، وتعزيز الدور المحوري للصحة العامة والطب الوقائي وتطوير السياسات الصحية والحوكمة الرشيدة، كما يأتي المحور الأهم وهو دور الذكاء الاصطناعي في حفظ مقاصد الشريعة الإسلامية الخمس من وجهة نظر صحية، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال.

وبين أن المؤتمر سيضم العديد من الخبرات الطبية ومشايخ الدين، كما ستكون هناك مشاركة من رئيس جامعة الأزهر الشيخ سلامة داوود، ومدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف وأمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة، فضلا عن خبراء من 17 دولة عربية وأوروبا وأميركا، لافتا الى تخصيص 17 نقطة من نقاط التعليم المستمر «أ» من قبل معهد الكويت للاختصاصات الطبية للمشاركين في المؤتمر، ما يدل على أهميته طبيا وفقهيا.

وأشار الى انه سيتم في ختام المؤتمر إصدار وثيقة «الكويت للذكاء الاصطناعي»، والتي من شأنها العمل على وضع خطط وضوابط ورسم السياسات الصحية والإسلامية لتصبح الوثيقة الأولى من نوعها في العالم لمواجهة ثورة الذكاء الاصطناعي ومخاطره التي قد تفوق مخاطر القنبلة النووية ذاتها كما يقول مدير عام منظمة الصحة العالمية.