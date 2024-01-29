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التوجيه المعنوي رماية بالذخيرة الحية في عدة مناطق من اليوم حتى 6 فبراير

1/29/2024 2:50:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت مديرية التوجيه الـمعـنوي والعلاقات العامة بالجيش للإخوة المواطنين والمقيمين الكرام من مرتادي البر والبحر من هواة الصيد والتنزه، عن تنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية في عدة ميادين كالآتي:
أ - ميدان الأديرع اليوم وغدا 30 و31 الجاري ويوم 6 فبراير 2024.
ب - الميدان البحري: 4 فبراير المقبل 16.5 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه، وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.
ج - جزيرة فيلكا: 6 فبراير المقبل علما بأن الرمايات من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 6 مساء. ودعت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة، جميع الإخوة المواطنين والمقيمين الكرام من مرتادي البر والبحر الى عدم الاقتراب من المناطق المذكورة خلال الفترة المعلنة، حرصا منها على سلامة الجميع.

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