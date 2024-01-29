التوجيه المعنوي رماية بالذخيرة الحية في عدة مناطق من اليوم حتى 6 فبراير

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت مديرية التوجيه الـمعـنوي والعلاقات العامة بالجيش للإخوة المواطنين والمقيمين الكرام من مرتادي البر والبحر من هواة الصيد والتنزه، عن تنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية في عدة ميادين كالآتي:
أ - ميدان الأديرع اليوم وغدا 30 و31 الجاري ويوم 6 فبراير 2024.
ب - الميدان البحري: 4 فبراير المقبل 16.5 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه، وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.
ج - جزيرة فيلكا: 6 فبراير المقبل علما بأن الرمايات من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 6 مساء. ودعت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة، جميع الإخوة المواطنين والمقيمين الكرام من مرتادي البر والبحر الى عدم الاقتراب من المناطق المذكورة خلال الفترة المعلنة، حرصا منها على سلامة الجميع.
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