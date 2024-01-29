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الائتمان ومكتب الشهيد بحثا تقديم تسهيلات لأسر الشهداء

1/29/2024 2:50:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل المدير العام لبنك الائتمان بالتكليف خليفة الفاضل في مكتبه بمقر البنك الرئيسي في جنوب السرة الوكيل المساعد بالديوان الأميري مدير عام مكتب تكريم الشهداء وأسرهم صلاح العوفان، وذلك بحضور مسؤولين من الجانبين للبحث عن مواضيع تخص أسر الشهداء.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث بين «الائتمان» ومكتب «الشهيد» بشأن الدور الذي يقوم به البنك والخدمات التي يقدمها إلى أسر الشهداء.
وأكد الفاضل أن الخدمات التي يقدمها بنك الائتمان الكويتي لأسر الشهداء واجب وطني، حيث يتم استقبالهم من دون مواعيد مسبقة، ويوجد كاونتر خاص لاستقبالهم في جميع أفرع البنك، حيث يسعى البنك إلى تقديم أفضل الخدمات وإعطاء الأولوية لهم.

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