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عبدالرضا لـ الأنباء الشعب التعاونية ستوزع 12% للمساهمين

1/29/2024 2:50:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد راتب
أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الشعب التعاونية م.عبدالله عبدالرضا أن مجـلـس الإدارة اعـتـمد توزيع أعلى عائد للأرباح في تاريخ الجمعية بنسبة 12% منذ إقرار هذه النسبة بوزارة الشؤون، لافتا الى ان الجمعية سطرت مجموعة من الإنجازات مع نهاية السنة المالية 2023، منطلقة في عالم رقمي جديد، فضلا عن زيادة الودائع في البنوك لأول مرة بتاريخ الجمعية إلى 3.265.759 دينار وزيادة رأسمال الجمعية بنسبة 2.4% عن 2022 وزيادة المبيعات بمبلغ 335 ألف دينار عن 2022. وقال عبدالرضا في تصريح لـ«الأنباء» إن مجلس الإدارة الحالي حقق الكثير من الإنجازات، حيث تمت زيادة القيمة الإيجارية لعقود الاستثمار التي تم تجديدها، وتم تطوير وتجديد فرع قطعة 3 وتجديد مخبز التنور بعد أن تم هدم الأفران بالكامل، كما تم افتتاح فرع المصبغة.
ولفت إلى أن الجمعية اتبعت أحدث الأساليب التجارية والتسويقية لتنمية مبيعاتها وتعزيز ثقة المساهمين وأهالي المنطقة بجمعيتهم، حيث تم تنظيم عدة مهرجانات بالسوق المركزي لعموم المستهلكين ومهرجانات مخصصة للمساهمين عن طريق بطاقة العائلة، وقامت الجمعية كذلك بتوزيع سلة رمضانية للمساهمين.

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