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تخصيص خطبة الجمعة للحديث عن الوحدة الوطنية وثقافة التسامح

1/29/2024 2:50:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
قال المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سلمان الكندري إن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب وجه المسؤولين في «الأوقاف» الى أن تكون خطبة الجمعة المقبل حول مفهوم «الوحدة الوطنية وثقافة التسامح» التي دعت إليها شريعتنا الإسلامية السمحاء، وجبل عليها أهل الكويت من تقبل للآخر ونشر المحبة والتسامح بين أفراد المجتمع.
وبين الكندري أن هذا التوجيه يؤكد أهمية الدور الذي تلعبه وزارة الأوقاف من خلال قطاعاتها المختلفة بترسيخ مفهوم التسامح والمحبة وتقبل الآخر بشتى صوره دينيا واجتماعيا وفكريا، وهو ما عُرف به المجتمع الكويتي منذ القدم، مستلهمين أصوله من القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤدي ذلك بدوره إلى دعم الوحدة الوطنية وتحقيق السلم والأمن الاجتماعي.

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