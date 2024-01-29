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الدعوة الإلكترونية خرجنا 4130 مهتديا في 2023

1/29/2024 2:50:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت مديرة لجنة الدعوة الإلكترونية التابعة لجمعية النجاة الخيرية إيمان العلي أن ملف تعليم المهتدين والمهتديات الجدد يأتي على رأس سلم أولويات اللجنة، موضحة أن إجمالي المستفيدين من الخدمات التعليمية النوعية التي تقدمها اللجنة خلال 2023 كان 4130 مهتديا ومهتدية عبر آليات ووسائل التعليم «عن بعد» والذي تعتمده اللجنة. وقالت العلي إن العملية التعليمية باللجنة تتميز بتعدد اللغات حيث نقدم خدماتنا التعليمية بسبع لغات عالمية وهي: الإنجليزية، الفلبينية، الإسبانية، الفرنسية، البرتغالية، السواحيلية، الصينية حيث يقوم المعلمون بتعليم هذه الفئات من خلال عدة مسارات تعليمية معتمدة باللجنة على مدار الساعة، مشيرة إلى أن ما يميز التعليم بلجنة الدعوة الإلكترونية أنها تقدم الخدمات التعليمية للفئات الأكثر احتياجا لما يصلح ويقوم لها أمر دينها ودنياها، وهم الفئات غير القادرة على التعاطي المباشر مع الإنتاج الغزير من الموروث الديني والشرعي للمسلمين وهم المهتدون الجدد والمسلمون المتحدثون بغير اللغة العربية.

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