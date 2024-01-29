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بالفيديو أسباير زون سعي دائم لتعزيز قدرات ومواهب الأطفال

1/29/2024 2:50:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ندى أبو نصر
أكدت رئيسة مركز «أسباير زون» التثقيفي والترفيهي للطفل طيبة الرويح الاستمرار في العمل على تعزيز قدرات الأطفال وتنمية مواهبهم وإبداعاتهم في العديد من الأنشطة. وقالت الرويح خلال حفل الأسبوع الختامي للنادي الربيعي الذي نظمه المركز أول من أمس: نظمنا رحلة للأطفال الى شاطئ فندق الكوت لاستكشاف البيئة البحرية وليتمتعوا بخلق الله الجميل ويشعروا بالاسترخاء من خلال سماع صوت البحر كما قاموا بجلسة تأمل ركزنا من خلالها على اسم الله وكيف أبدع جل وعلا في خلقه وفوائد استشعار النعم الموجودة حولنا.
وأضافت أن الهدف من هذه الرحلة تعليم الأطفال البدائل الموجودة من خلال التعرف على الطبيعة أكثر، خاصة أن أطفالنا اعتادوا التكنولوجيا التي أثرت على نفسياتهم وأصبحوا سريعي الغضب، مبينة أن جلسة التأمل والتلوين في الرمل تسهم في توسيع خيال الأطفال وشغل أوقات الفراغ سواء في المنزل أو في الخارج بأشياء مفيدة والابتعاد عن الهواتف اضافة الى تعليمهم كيفية المحافظة على البيئة من خلال تنظيف الشاطئ. وأوضحت مشاركة الأطفال من عمر 4 إلى 13 سنة في الرحلة، والتي كانت آخر رحلة ميدانية خلال الأسبوع الختامي من النادي الربيعي، ونتمنى أن نكون قد قمنا بإيصال رسالتنا للأطفال من خلال التعرف أكثر على الطبيعة والمغامرات التي تساعد على تنمية مواهبهم وإبداعاتهم في العديد من الأنشطة سواء في البيئة البحرية أو البرية أو الزراعية. وتقدمت بالشكر إلى إدارة فندق الكوت على تعاونهم مع مركز أسباير زون التثقيفي الترفيهي من خلال زيارة الأطفال لشاطئ الفندق والاستمتاع بأجواء ممتعة وجميلة.

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