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وزير العدل مواصلة تنمية أموال القصر وتطوير خدماتهم

1/29/2024 2:50:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ​ليلى الشافعي
برعاية وحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر​ فيصل الغريب، نظمت الهيئة حفلا لتكريم المشاركين في رحلة العمرة للعام 1445هـ. وقال الغريب في تصريح صحافي بهذه المناسبة إن تنظيم الهيئة لرحلات الحج والعمرة للقصر والمشمولين بالرعاية يأتي في سياق اهتمامها بالأنشطة الدينية والاجتماعية وتعزيز سبل التنشئة الإسلامية الصحيحة لجيل الشباب وجني ثمار التربية الإيمانية على مستوى الفرد والمجتمع بشكل عام. وأشار الى أن الهيئة ستشهد تنفيذ المزيد من الأنشطة الاجتماعية والتربوية والدينية والترفيهية خلال الفترة المقبلة في إطار خطتها المستقبلية التي تشمل مجالات عديدة أبرزها مواصلة تنمية أموال القصر وتطوير الخدمات المقدمة بعدة وسائل في مقدمتها التحول الرقمي في ضوء التوجهات العامة للدولة ومجلس الإدارة وذلك لمواكبة المستجدات وتلبية طموحات المشمولين بالرعاية.
من جهته، قال مدير عام الهيئة م.حمد البرجس إن الأنشطة الدينية والتربوية العديدة التي تنظمها الهيئة تأتي في إطار الحرص الدائم على الارتقاء بالخدمات المقدمة في المجال الديني والتربوي ومساعدة القصر والمشمولين بالرعاية على أداء الطاعات.
وأضاف البرجس أن الوزير كرم القصر المشاركين في رحلة العمرة، إضافة الى الفريق الإداري المرافق والذي ضم عددا من كوادر مراقبة الأثلاث الخيرية وإدارة الرعاية الاجتماعية وإدارة العلاقات العامة تقديرا لجهودهم المبذولة خلال الرحلة ومساعدة المعتمرين على أداء المناسك.
يذكر أن رحلة العمرة، التي نظمتها الهيئة ضمن شروط معينة خلال الفترة ما بين 18 و22 يناير 2024 بمشاركة 39 قاصرا وقاصرة ومحرم من المشمولين برعايتها إلى جانب عدد من المشرفين والإداريين تضمنت أداء مناسك العمرة في مكة المكرمة وزيارة مناسك الحج وقبر الرسول والتعرف على معالم المسجد النبوي والمدينة المنورة ومتحف القرآن الكريم، وذلك في إطار حرصها على تعزيز أنشطتها الدينية والمساعدة في جهود تعزيز التزام المشمولين بالرعاية وتعريفهم بمناسك الحج والعمرة.

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