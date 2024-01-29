القومى لذوى الإعاقة: صندوق قادرون باختلاف كفالة حقيقية لذوى الهمم

MENAFN - Youm7) عبرت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، عن سعادتها بموافقة مجلس النواب النهائية فى جلسته العامة التى عقدت اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والوقوف على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع القانون، واعتبرت إقرار القانون كفالة حقيقية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.





وقالت المشرف العام على المجلس، أن القانون يعد بمثابة إضافة حقيقية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التى تكفلها الدولة المصرية وما زالت تكفلها يوماً بعد الآخر وتسعى دوما إلى إقرارها، خاصة وأن القانون فى التعديلات التى تم إقرارها نص على تعيين مدير تنفيذى للصندوق، وهم ما يسهل من عملية الإجراءات المتعلقة بعمل الصندوق ويحقق ضمانة حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق.





وأشارت إلى أن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة يدخل فى عضوية الصندوق، وله الخبرة الفنية فى كافة الأمور المتعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة، وأن تفعيل عمل الصندوق من شأنه تفعيل التطبيق الحقيقى لمواد القانون رقم 10 لسنة 2018





وقدمت المشرف العام على المجلس، خالص شكرها للقيادة السياسية ممثلة فى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على اهتمامه الدائم بالأشخاص ذوى الإعاقة وتوجيهاته لكافة مؤسسات الدولة بضرورة العمل على وضع تمكينهم وتدريبهم ودمجهم فى المجتمع فى صدارة الاولويات، وتعديلات مشروع قانون صندوق قادرون باختلاف تدخل ضمن التوصيات.





وأشارت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس شارك بالرأى فى تعديلات مشروع القانون كما شارك فى كافة الجلسات التى عقدها مجلس النواب بشأن مناقشة التعديلات، ومثل المجلس فيها المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانونى للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.



