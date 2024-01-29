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رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية فى الجيزة برقم الجلوس

1/29/2024 2:43:40 PM
(MENAFN- Youm7) اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيز ، اليوم الإثنين، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح بلغت 80.87%، بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، حيث تقدم للامتحانات 189 ألف و766 طالب بالإدارات التعليمية، وحصل منهم على الحد الأدنى للنجاح 152 ألف و973 طالب.



ويستطيع طلاب الشهادة الإعدادية الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول بالرقم القومي من خلال الرابط التالي:








ومن ثم اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية وإدخال رقم الجلوس والضغط على "عرض النتيجة"، وستظهر النتيجة مباشرة شاملة درجة كل مادة والمجموع الكلي للفصل الدراسي الأول.



وجاء ترتيب الإدارات التعليمية من حيث نسب النجاح كالتالى:-

فى المركز الأول ( الهرم ) الثانى ( الدقي ) الثالث ( العجوزة ) الرابع ( 6 أكتوبر) ، الخامس ( الشيخ زايد)، السادس( الصف)، السابع ( الوراق )، الثامن ( جنوب الجيزة )، التاسع ( العمرانية ) ، العاشر ( شمال الجيزة )، الحادى عشر ( البدرشين )، الثانى عشر (العياط )، الثالث عشر ( حدائق اكتوبر) ، الرابع عشر ( منشأة القناطر) ، الخامس عشر ( أطفيح ) ، السادس عشر ( بولاق الدكرور )، السابع عشر ( الحوامدية ) ، الثامن عشر ( كرداسة )، التاسع عشر ( اوسيم )، العشرون ( ابو النمرس ) والحادي والعشرون ( الواحات البحريه).



واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجه القسم المهنى فقد بلغت نسبة النجاح 96.85%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 100%، وبنسبة نجاح بلغت 92.59 % للمكفوفين.














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