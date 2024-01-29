مطار بغداد الدولى: تعليق الرحلات بالمطار لإتمام عمليات الصيانة

MENAFN - Youm7) قالت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الإثنين، إن تعليق الرحلات للمطار جاء لإتمام أعمال صيانة في بعض مدرجاته.



وذكر بيان الإدارة الذي أذاعته قناة السومرية العراقية: "تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح للرأي العام ومسافرينا الكرام بشأن إغلاق المطار أمام الرحلات القادمة والمغادرة وذلك بسبب تمديد أوقات أعمال الصيانة العاجلة على المدرج -15L 33R".



وكانت بعض وسائل الإعلام تداولت أخبار تفيد أن المطار تعرض لهجوم بطائرات مسيرة وهو الأمر الذي نفته إدارة المطار.