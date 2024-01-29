مطار بغداد الدولى: تعليق الرحلات بالمطار لإتمام عمليات الصيانة

(MENAFN
- Youm7) قالت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الإثنين، إن تعليق الرحلات للمطار جاء لإتمام أعمال صيانة في بعض مدرجاته.
وذكر بيان الإدارة الذي أذاعته قناة السومرية العراقية: "تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح للرأي العام ومسافرينا الكرام بشأن إغلاق المطار أمام الرحلات القادمة والمغادرة وذلك بسبب تمديد أوقات أعمال الصيانة العاجلة على المدرج -15L 33R".
وكانت بعض وسائل الإعلام تداولت أخبار تفيد أن المطار تعرض لهجوم بطائرات مسيرة وهو الأمر الذي نفته إدارة المطار.
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