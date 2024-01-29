سوريا: العثور على أسلحة وذخائر من أوكار الإرهابيين في بادية تدمر

(MENAFN
- Youm7) أعلن مصدر أمني سوري، اليوم الاثنين، العثور على مجموعة كبيرة من الأسلحة والذخائر خلال مداهمة أمنية في تدمر بريف حمص الشرقي لعدد من مقار وأوكار الإرهابيين في البادية السورية والتي كانوا يستخدمونها منطلقًا لاعتداءاتهم الإرهابية على المناطق الآمنة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر قوله إنه بعد عمليات المتابعة والرصد الدقيقة لتحركات فلول المجموعات الإرهابية ومن بينها تنظيم "داعش" الإرهابي تمت مداهمة عدد من مقار بعض متزعمي الإرهابيين وأوكارهم، والعثور على مجموعة كبيرة من الأسلحة والذخائر من بينها قواذف مضادة للدروع وقذائف هاون وقاذف "آر بي جي" ورشاشات، وعدد من البنادق الآلية، إضافة إلى أجهزة اتصال ومناظير.
وأكد المصدر جاهزية الجهات الأمنية المختصة ومواصلتها ملاحقة الإرهابيين ودحرهم والقضاء عليهم أينما وجدوا، في إطار واجبها بالحفاظ على أمن الوطن والمواطن.
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