سوريا: العثور على أسلحة وذخائر من أوكار الإرهابيين في بادية تدمر

MENAFN - Youm7) أعلن مصدر أمني سوري، اليوم الاثنين، العثور على مجموعة كبيرة من الأسلحة والذخائر خلال مداهمة أمنية في تدمر بريف حمص الشرقي لعدد من مقار وأوكار الإرهابيين في البادية السورية والتي كانوا يستخدمونها منطلقًا لاعتداءاتهم الإرهابية على المناطق الآمنة.



ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر قوله إنه بعد عمليات المتابعة والرصد الدقيقة لتحركات فلول المجموعات الإرهابية ومن بينها تنظيم "داعش" الإرهابي تمت مداهمة عدد من مقار بعض متزعمي الإرهابيين وأوكارهم، والعثور على مجموعة كبيرة من الأسلحة والذخائر من بينها قواذف مضادة للدروع وقذائف هاون وقاذف "آر بي جي" ورشاشات، وعدد من البنادق الآلية، إضافة إلى أجهزة اتصال ومناظير.



وأكد المصدر جاهزية الجهات الأمنية المختصة ومواصلتها ملاحقة الإرهابيين ودحرهم والقضاء عليهم أينما وجدوا، في إطار واجبها بالحفاظ على أمن الوطن والمواطن.