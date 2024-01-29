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رئيس وزراء فلسطين: على إسرائيل الالتزام بكل ما جاء في قرار العدل الدولية

1/29/2024 2:43:38 PM
(MENAFN- Youm7) أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الإثنين، ضرورة التزام إسرائيل بكل ما جاء في قرار محكمة العدل الدولية.



ووصف أشتية - خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته في رام الله - قرار المحكمة بـ "المهم" قانونيا وسياسيا وإنسانيا، مشيرا إلى أن إدخال المساعدات يحتاج إلى وقف لإطلاق النار، ووقف العدوان، وتمكين الناس من العودة إلى بيوتهم.



ورحب أشتية بقرار أمين عام الأمم المتحدة إحالة قرار المحكمة إلى مجلس الأمن، وأن يرتقي إلى حجم الحدث الجلل، ويطالب بوقف العدوان، مُشيرًا إلى أن المهم في قرار المحكمة أن إسرائيل تقف اليوم مُتهمة بارتكاب إبادة جماعية، بعد أن وصفتها قبل عام العديد من المؤسسات الدولية بأنها دولة عنصرية تمارس "الأبرتهايد"، ضد الشعب الفلسطيني، وأن على رعاة إسرائيل وقفها عن ضم أراض في قطاع غزة تحت حجة إنشاء منطقة عازلة، ومنع عودة الاستيطان والمستوطنين إلى قطاع غزة.



وأشار إلى أن العدوان على قطاع غزة دخل يومه الـ115، في ظل ظروف جوية سيئة، وخيام غمرتها مياه الأمطار، وأناس نيام على الوحل، ومنهم من ينزف دما وجوعا، ما فاقم معاناة الأطفال والنساء والشيوخ.



وشدد أشتية على أن الهجوم على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" هو هجوم سياسي مبيت من إسرائيل، فمنذ زمن وهي تحارب وكالة الغوث، والمخيمات في كل مكان، ولقد رأينا ذلك في غزة، وجنين، وطولكرم، وبلاطة، وعقبة جبر، والفوار، والدهيشة.



وأعرب عن أمله في تراجع الدول التي أوقفت مساعداتها مؤقتاً عن هذا الإجراء، كونه يشكل خطرا على "الأونروا"، ويعيق تنفيذ قرار المحكمة، لا سيما أنها تقدم مساعدات لحوالي 1.7 مليون إنسان، ويعرض للخطر أرواح المحتاجين للمساعدة في غزة.



وعن انتهاكات الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية.. قال أشتية: "تحضر إسرائيل لإنشاء عدد من المستوطنات الجديدة، وتعزيز الاستيطان، لتقويض أي جهد دولي لإنهاء الاحتلال، ويقومون بسرقة الأغنام، والمواشي، وتدفيع أصحابها آلاف الدولارات للإفراج عنها، تحت حجة أنها ترعى في مناطق (ج)، وهذا الأمر يتكرر في الأغوار، ومسافر يطا، وغيرها".



وعن أموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل.. أشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن الخيار النرويجي ما زال مفتوحًا، وهناك مداولات إسرائيلية- نرويجية ومتابعة من طرف وزير المالية الفلسطيني، ولكن شروط إسرائيل تراوح مكانها، وهي رفض تحويل هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية.



وقال أشتية إن حكومته تسلمت رسالة من الرئيس القبرصي بوساطة وزير الخارجية، يؤكد فيها رفض قبرص محاولات التهجير من قطاع غزة، وأن جهودها سوف تنصب على الإغاثة، وإيصال المساعدات.












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