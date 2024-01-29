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وزير فلسطيني: مليونا و800 ألف مواطن أصبحوا دون مأوى

1/29/2024 2:43:38 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور محمد زيارة، وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني أنه على الرغم من عدم وجود مسح ميداني لحجم الدمار في قطاع غزة حتى الآن، لكن التقدير المبدئي يوضح أن مليونا و800 ألف مواطن أصبحوا دون مأوى، و40 % من المناطق الحضارية تم مسحها من على الخريطة تماما.

وقال الوزير "محمد زيارة"، خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة الإخبارية" الفضائية، مساء اليوم الإثنين، إن 50 % من البنية التحتية في قطاع غزة تم تدميرها، بالإضافة لعشرات الآلاف من العمارات السكنية التي تم تدميرها، مشيرا إلى أن حجم الدمار غير مسبوق، كما تم استهداف دور العبادة الإسلامية والمسيحية وهدم معالم أثرية يقدر عمرها بأكثر من 1000 سنة.

من جهة أخرى، اعتبر وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، الهجمة التي تتعرض لها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ليست جديدة، موضحا أن التحريض على وقف التمويل قديم لأن الوكالة الأممية تخدم الفلسطينيين واللاجئين خاصة في قطاع غزة.

وأشار إلى أن أي قطع لعمل وكالة "الأونروا" يعد عقابا جماعيا لاهالي غزة، لافتا إلى أن هناك تواصل دائم من جانب السلطة الفلسطينية مع الدول الأخرى لوقف هذه المؤامرة.

وأضاف أن هناك تواصل مع الدول التي أعلنت وقف التمويل مؤقتا للأنروا، كما أن هناك تواصل مع الدول الشقيقة والإسلامية تجريها السلطة الفلسطينية بهدف الضغط حتى لا توقف هذه الدول تمويلها للمنظمة الأممية، معتبرا أن وقف التمويل جزء من مخطط الإبادة الجماعية.








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