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بروتوكول بين النيابة الإدارية ووزارة الشباب لتعميم تجربة التصويت الإلكترونى

1/29/2024 2:43:35 PM
(MENAFN- Youm7) يشهد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، يوم الأربعاء المقبل، وبحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، توقيع فعاليات توقيع بروتوكول "تعميم تجربة التصويت الإلكتروني" على كافة الجهات والهيئات الشبابية والرياضية الخاضعة لإشراف وزارة الشباب والرياضة.





جدير بالذكر أن توقيع البروتوكول سيكون فى في تمام الساعة الثالثة عصرا، بمقر وزارة العدل بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، والدخول من بوابة 4.












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