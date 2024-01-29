السفير عمرو رمضان يتحدث عن مسيرته الدبلوماسية في ندوة بمعرض الكتاب

MENAFN - Youm7) استعرض سفير مصر السابق لدى النرويج، مساعد وزير الخارجية السابق، السفير عمرو رمضان، ذكرياته الدبلوماسية خلال فترة عمله بوزارة الخارجية المصرية، مشيرا إلى مسيرته داخل الوزارة بدءا من عمله بإدارة البحوث والمعلومات مرورا بالإدارة الاقتصادية التي كان يترأسها السفير سعد الفرارجي، موضحا أنه عمل تحت رئاسته لمدة 10 أشهر تعلم فيها منهجية العمل.

وأوضح السفير عمرو رمضان خلال مشاركته في ندوة بمعرض الكتاب أدارتها الإعلامية هبة حمزة، الاثنين، أن السفير سعد الفرارجي تميز بدعمه للدبلوماسيين الشباب الذين كانوا يعملون معه.

وعن الحياة الأسرية للدبلوماسيين، أكد السفير عمرو رمضان أن طبيعة المكان والعمل الذي يخدم فيه الدبلوماسي تحدد مسار الأسرة، موضحا أن الدولة التي يخدم فيها الدبلوماسي يمكن أن تكون مستقرة وهادئة أو بؤرة توتر، لافتا إلى أن زوجة الدبلوماسي تتحمل القلق وتحاول السيطرة على الاضطرابات التي يتعرض لها الأبناء نتيجة اختلاف الثقافات في الدول التي يتحرك فيها الدبلوماسي.





وعن المتاعب الذي تواجه الدبلوماسيين بشكل عام، أوضح السفير عمرو رمضان أن الدبلوماسي يحاول ضبط القوانين لتتوافق مع طبيعة العمل، فضلا عن الوقت الذي يضيع أحيانا في إعداد اتفاقات قد لا تتم وهذا يزيد من إصرار الدبلوماسي في إتماما اتفاقياته دائما.

ورحب الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس هيئة الكتاب، بضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، السفير عمرو رمضان سفير مصر السابق بالنرويج، والذي استضافه بالقاعة الدولية، ودعاه ليبدأ سرد ذكرياته في السلك الدبلوماسي ورحلته الطويلة التي بدأت منذ 40 عاما تقريبا بوزارة الخارجية.

تخرج السفير عمرو رمضان في مارس 1987 من جامعة الإسكندرية والتحق بوزارة الخارجية المصرية، تدرج في المناصب وخدم في بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من عام 1990 إلى 1994، وعمل مفوضًا تجاريًّا لمصر في جنيف في الفترة من 1999 إلى 2004، شغل عدة مناصب هامة بوزارة الخارجية، كما شغل من قبل منصب سفير مصر لدى البرتغال في نوفمبر 2013 ثم ممثلاً دائماً لمصر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف سبتمبر 2014، وتقلد منصب مساعد لوزير الخارجية للشؤون الأوروبية، شغل منصب نائب وزير مساعد لحركة عدم الانحياز، منظمة التعاون الإسلامي والوكالات المتخصصة بين العامين 2006 و2010.





السفير عمرو رمضان يتحدث عن مسيرته الدبلوماسية (1)





السفير عمرو رمضان يتحدث عن مسيرته الدبلوماسية (2)





السفير عمرو رمضان يتحدث عن مسيرته الدبلوماسية (3)





السفير عمرو رمضان يتحدث عن مسيرته الدبلوماسية (4)





السفير عمرو رمضان يتحدث عن مسيرته الدبلوماسية (5)





السفير عمرو رمضان يتحدث عن مسيرته الدبلوماسية (6)





السفير عمرو رمضان يتحدث عن مسيرته الدبلوماسية (7)





السفير عمرو رمضان يتحدث عن مسيرته الدبلوماسية (8)



