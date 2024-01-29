السفير عمرو رمضان يتحدث عن مسيرته الدبلوماسية في ندوة بمعرض الكتاب

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- Youm7) استعرض سفير مصر السابق لدى النرويج، مساعد وزير الخارجية السابق، السفير عمرو رمضان، ذكرياته الدبلوماسية خلال فترة عمله بوزارة الخارجية المصرية، مشيرا إلى مسيرته داخل الوزارة بدءا من عمله بإدارة البحوث والمعلومات مرورا بالإدارة الاقتصادية التي كان يترأسها السفير سعد الفرارجي، موضحا أنه عمل تحت رئاسته لمدة 10 أشهر تعلم فيها منهجية العمل.
وأوضح السفير عمرو رمضان خلال مشاركته في ندوة بمعرض الكتاب أدارتها الإعلامية هبة حمزة، الاثنين، أن السفير سعد الفرارجي تميز بدعمه للدبلوماسيين الشباب الذين كانوا يعملون معه.
وعن الحياة الأسرية للدبلوماسيين، أكد السفير عمرو رمضان أن طبيعة المكان والعمل الذي يخدم فيه الدبلوماسي تحدد مسار الأسرة، موضحا أن الدولة التي يخدم فيها الدبلوماسي يمكن أن تكون مستقرة وهادئة أو بؤرة توتر، لافتا إلى أن زوجة الدبلوماسي تتحمل القلق وتحاول السيطرة على الاضطرابات التي يتعرض لها الأبناء نتيجة اختلاف الثقافات في الدول التي يتحرك فيها الدبلوماسي.
وعن المتاعب الذي تواجه الدبلوماسيين بشكل عام، أوضح السفير عمرو رمضان أن الدبلوماسي يحاول ضبط القوانين لتتوافق مع طبيعة العمل، فضلا عن الوقت الذي يضيع أحيانا في إعداد اتفاقات قد لا تتم وهذا يزيد من إصرار الدبلوماسي في إتماما اتفاقياته دائما.
ورحب الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس هيئة الكتاب، بضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، السفير عمرو رمضان سفير مصر السابق بالنرويج، والذي استضافه بالقاعة الدولية، ودعاه ليبدأ سرد ذكرياته في السلك الدبلوماسي ورحلته الطويلة التي بدأت منذ 40 عاما تقريبا بوزارة الخارجية.
تخرج السفير عمرو رمضان في مارس 1987 من جامعة الإسكندرية والتحق بوزارة الخارجية المصرية، تدرج في المناصب وخدم في بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من عام 1990 إلى 1994، وعمل مفوضًا تجاريًّا لمصر في جنيف في الفترة من 1999 إلى 2004، شغل عدة مناصب هامة بوزارة الخارجية، كما شغل من قبل منصب سفير مصر لدى البرتغال في نوفمبر 2013 ثم ممثلاً دائماً لمصر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف سبتمبر 2014، وتقلد منصب مساعد لوزير الخارجية للشؤون الأوروبية، شغل منصب نائب وزير مساعد لحركة عدم الانحياز، منظمة التعاون الإسلامي والوكالات المتخصصة بين العامين 2006 و2010.
السفير عمرو رمضان يتحدث عن مسيرته الدبلوماسية (1)
السفير عمرو رمضان يتحدث عن مسيرته الدبلوماسية (2)
السفير عمرو رمضان يتحدث عن مسيرته الدبلوماسية (3)
السفير عمرو رمضان يتحدث عن مسيرته الدبلوماسية (4)
السفير عمرو رمضان يتحدث عن مسيرته الدبلوماسية (5)
السفير عمرو رمضان يتحدث عن مسيرته الدبلوماسية (6)
السفير عمرو رمضان يتحدث عن مسيرته الدبلوماسية (7)
السفير عمرو رمضان يتحدث عن مسيرته الدبلوماسية (8)
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