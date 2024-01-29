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7 تسهيلات.. اعرف الخدمات المقدمة من النيابة العامة للمتعاملين بنيابات الأسرة

1/29/2024 2:43:34 PM
(MENAFN- Youm7) عملت النيابة العامة على تقديم خدمات إلكترونية، للتيسير على المتعاملين بنيابات الأسرة بدوائر نيابات استئناف طنطا لشئون الأسرة، المنصورة، بني سويف، حيث ذكر بيان للنيابة، أنه في إطار ما تقدمه النيابة العامة من خدمات إلكترونية، وتيسيرًا على المتعاملين معها بنيابات الأسرة بدوائر نيابات استئناف طنطا لشئون الأسرة، المنصورة، بني سويف.



واتخذت النيابة العامة عددًا من الإجراءات تحقيقًا لتلك الغاية، بأن أنشأت مكاتب متنقلة تتيح خدمات نيابات الأسرة الآتية:



1- استخراج صور رسمية من الأحكام والأوامر الوقتية الصادرة من محاكم الأسرة.



٢- استخراج صيغ تنفيذية من أحكام الأسرة.



٣- استخراج صور رسمية من إعلامات الوراثة.



٤- استخراج صور من مستندات الدعاوى.



٥- استخراج وثائق الأحوال الشخصية.



٦- الاستعلام عن الدعاوى لذوي الشأن.



٧- استخراج شهادات من واقع جدول قضايا الأسرة.












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