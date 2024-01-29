7 تسهيلات.. اعرف الخدمات المقدمة من النيابة العامة للمتعاملين بنيابات الأسرة

(MENAFN
- Youm7) عملت النيابة العامة على تقديم خدمات إلكترونية، للتيسير على المتعاملين بنيابات الأسرة بدوائر نيابات استئناف طنطا لشئون الأسرة، المنصورة، بني سويف، حيث ذكر بيان للنيابة، أنه في إطار ما تقدمه النيابة العامة من خدمات إلكترونية، وتيسيرًا على المتعاملين معها بنيابات الأسرة بدوائر نيابات استئناف طنطا لشئون الأسرة، المنصورة، بني سويف.
واتخذت النيابة العامة عددًا من الإجراءات تحقيقًا لتلك الغاية، بأن أنشأت مكاتب متنقلة تتيح خدمات نيابات الأسرة الآتية:
1- استخراج صور رسمية من الأحكام والأوامر الوقتية الصادرة من محاكم الأسرة.
٢- استخراج صيغ تنفيذية من أحكام الأسرة.
٣- استخراج صور رسمية من إعلامات الوراثة.
٤- استخراج صور من مستندات الدعاوى.
٥- استخراج وثائق الأحوال الشخصية.
٦- الاستعلام عن الدعاوى لذوي الشأن.
٧- استخراج شهادات من واقع جدول قضايا الأسرة.
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