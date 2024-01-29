هيئة نظافة القاهرة تنشئ حدائق جديدة بمحور الحضارات.. صور

(MENAFN
- Youm7) نفذت الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة ، من خلال الإدارة المركزية للتجميل، أعمال رفع كفاءة وتجميل جميع الميادين والمحاور والطرق الجديدة لخلق متنفسات حضارية للمواطنين وتحسين المظهر العام بمحور الحضارات حتي كورنيش النيل تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة، والمهندس هشام عبد الرازق بالتطوير الشامل للمحاور والطرق المرورية الجديدة لتكتمل الصورة الجمالية المواكبة لاعمال التطوير التي تتم حالياً بالمنطقة الجنوبية.
وأكدت الهيئة أنه تم الإنتهاء من أعمال التطوير وتجميل حديقة الأمل الجديدة مع عمل مشتل شامل بالمثلثة بطريق شارع الفسطاط بمحور الحضارات بمصر القديمة خلف مجمع الأديان والمنطقة الأثرية والإسلامية بمسجد عمرو بن العاص.
و تأتى تلك الجهود فى إطار حرص الهيئة العامة لنظافه وتجميل وإنارة القاهرة علي رفع مستوي النواحي التجميلية بكافه أرجاء القاهره وخلق صوره حضارية تليق وتتماشي مع التطوير الشامل للمحاور والطرق الجديدة.
حدائق محور الحضارات الجديدة
تطوير المنطقة
تطوير المنطقة الحدائق الجديدة
انشاء ملاعب للشباب
انشاء مشتل بالمنطقة
محور الحضارات
ملعب خماسى بمحور الحضارات
جانب من حدائق محور الحضارات
حدائق بمحور الحضارات
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