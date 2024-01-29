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هيئة نظافة القاهرة تنشئ حدائق جديدة بمحور الحضارات.. صور

1/29/2024 2:43:34 PM
(MENAFN- Youm7) نفذت الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة ، من خلال الإدارة المركزية للتجميل، أعمال رفع كفاءة وتجميل جميع الميادين والمحاور والطرق الجديدة لخلق متنفسات حضارية للمواطنين وتحسين المظهر العام بمحور الحضارات حتي كورنيش النيل تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة، والمهندس هشام عبد الرازق بالتطوير الشامل للمحاور والطرق المرورية الجديدة لتكتمل الصورة الجمالية المواكبة لاعمال التطوير التي تتم حالياً بالمنطقة الجنوبية.

وأكدت الهيئة أنه تم الإنتهاء من أعمال التطوير وتجميل حديقة الأمل الجديدة مع عمل مشتل شامل بالمثلثة بطريق شارع الفسطاط بمحور الحضارات بمصر القديمة خلف مجمع الأديان والمنطقة الأثرية والإسلامية بمسجد عمرو بن العاص.
و تأتى تلك الجهود فى إطار حرص الهيئة العامة لنظافه وتجميل وإنارة القاهرة علي رفع مستوي النواحي التجميلية بكافه أرجاء القاهره وخلق صوره حضارية تليق وتتماشي مع التطوير الشامل للمحاور والطرق الجديدة.

حدائق محور الحضارات الجديدة
تطوير المنطقة
تطوير المنطقة الحدائق الجديدة
انشاء ملاعب للشباب
انشاء مشتل بالمنطقة

محور الحضارات

ملعب خماسى بمحور الحضارات

جانب من حدائق محور الحضارات

حدائق بمحور الحضارات








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