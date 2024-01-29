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مستشارة أوباما السابقة: رد الفعل الأمريكى سيكون مفاجئة وإيران تحت النيران

1/29/2024 2:43:31 PM
(MENAFN- Youm7) قالت لوري واتكينز المستشارة السابقة لأوباما إن الولايات المتحدة ستستجيب لرد الفعل على الهجمات التي حدثت على الحدود الأردنية – السورية، لكن الولايات المتحدة لن تعلن أي معلومات عن خططها وردود فعلها المشتركة.







وأضافت «واتكينز»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يقوم بحملة لحشد الرأي العام الأمريكي في هذه الأثناء، لافتة إلى أنه يوجد في الأردن حملات ستؤدي لمزيد من الصراعات في المنطقة.



كما أوضحت «واتكينز» أن الإيرانيين يستخدمون وكلاءهم مثل الحوثيين وحزب الله في صراعات المنطقة وأن الولايات المتحدة الأمريكية تدافع عن مصالحها لكن لن تنشر أي معلومات عن رد فعلها.

الرد الأمريكي سيكون مفاجئا للعدو.



وبسؤال واتكينز عن السيناريو الذي تتوقعه للرد الفعل الأمريكي أجابت أن رد الفعل لن يكون مباشرا مثل الهجوم على قاسم سليماني، مضيفة أنها تعتقد بأن هناك خططا استراتيجية وأنها تتفق مع ما صدر من البنتاجون ومجلس الأمن الأمريكي، وأن رد الفعل سيكون مفاجئا للعدو، موضحة أن إيران ووكلائها والمنظمات الإرهابية سيكونون تحت النيران.
















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