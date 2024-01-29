المفوضية الأوروبية تبدي استعدادها لتقديم مزيد من الفرص للهجرة القانونية

(MENAFN
- Youm7) أبدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الاستعداد لتقديم مزيد من الفرص للمهاجرين للقدوم إلى أوروبا بشكل قانوني.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية -في كلمتها خلال القمة الإيطالية الإفريقية حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (اكي)- "كلما كانت إدارتنا أفضل للهجرة القانونية، كلما أصبحنا أكثر إقناعا بمنع الهجرة غير النظامية.. يجب علينا اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتاجرين الذين يتلاعبون بحياة البشر".
وأضافت " نريد وقف نشاط المتاجرين بالبشر، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي توحيد الجهود وقمع المجرمين، وفي الوقت نفسه بناء بدائل قانونية لطرق التهريب القاتلة".
وأعربت أورسولا عن امتنانها لإيطاليا لوضعها التعاون مع إفريقيا في قلب سياستها الخارجية ورئاستها لمجموعة السبع، مشيرة إلى أن خطة ماتّيّ لأفريقيا، تمثل مساهمة مهمة في هذه المرحلة الجديدة من الشراكة والتي تعد مكملة لبرنامج البوابة العالمية، الذي تم اعداده باستثمارات بلغت 150 مليار يورو لإفريقيا".
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