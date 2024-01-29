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المفوضية الأوروبية تبدي استعدادها لتقديم مزيد من الفرص للهجرة القانونية

1/29/2024 2:43:31 PM
(MENAFN- Youm7) أبدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الاستعداد لتقديم مزيد من الفرص للمهاجرين للقدوم إلى أوروبا بشكل قانوني.


وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية -في كلمتها خلال القمة الإيطالية الإفريقية حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (اكي)- "كلما كانت إدارتنا أفضل للهجرة القانونية، كلما أصبحنا أكثر إقناعا بمنع الهجرة غير النظامية.. يجب علينا اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتاجرين الذين يتلاعبون بحياة البشر".


وأضافت " نريد وقف نشاط المتاجرين بالبشر، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي توحيد الجهود وقمع المجرمين، وفي الوقت نفسه بناء بدائل قانونية لطرق التهريب القاتلة".


وأعربت أورسولا عن امتنانها لإيطاليا لوضعها التعاون مع إفريقيا في قلب سياستها الخارجية ورئاستها لمجموعة السبع، مشيرة إلى أن خطة ماتّيّ لأفريقيا، تمثل مساهمة مهمة في هذه المرحلة الجديدة من الشراكة والتي تعد مكملة لبرنامج البوابة العالمية، الذي تم اعداده باستثمارات بلغت 150 مليار يورو لإفريقيا".







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