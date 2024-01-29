رئيسة وزراء إيطاليا: أفريقيا سيكون لها مكانة مشرفة في رئاستنا لمجموعة السبع

(MENAFN
- Youm7) قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، إن القارة الإفريقية سيكون لها مكانة مشرفة في جدول أعمال الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع في عام 2024.
وأشارت ميلوني، في كلمتها أمام الزعماء الأفارقة الـ25 وممثلي مؤسسات الاتحاد الأوروبي الحاضرين في القمة الإيطالية الإفريقية في روما اليوم الاثنين وفقا لوكالة أنباء أنسا الإيطالية، إلى أن إيطاليا تتخذ خيارا دقيقا في السياسة الخارجية، سيؤدي إلى منح إفريقيا مكانا مشرفا على جدول أعمال رئاستنا لمجموعة السبع.
وأضافت أن ما يسمى بخطة "ماتي" الإيطالية، وهي الشراكة الإستراتيجية الجديدة المخطط لها مع الدول الإفريقية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، يمكن أن تعتمد على ميزانية قدرها 5.5 مليار يورو تشمل "القروض والمنح والضمانات"، موضحة أن من هذا المبلغ حوالي 3 مليارات يورو (ستأتي) من صندوق المناخ الإيطالي و2.5 مليار من صندوق التعاون الإنمائي.
وتشمل "المشاريع الرائدة" التي تم التفكير فيها في إطار الخطة إنشاء مركز للتدريب المهني في مجال الطاقة المتجددة بالمغرب، ومشاريع تعليمية في تونس ومشاريع تتيح إمكانية الوصول بشكل أكبر إلى الرعاية الصحية في ساحل العاج.
وتمثل تونس وساحل العاج على التوالي ثاني وثالث أكثر بلدان المنشأ شيوعا للمهاجرين واللاجئين الذين يصلون إلى إيطاليا عن طريق البحر في عام 2023.
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