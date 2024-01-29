رئيسة وزراء إيطاليا: أفريقيا سيكون لها مكانة مشرفة في رئاستنا لمجموعة السبع

MENAFN - Youm7) قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، إن القارة الإفريقية سيكون لها مكانة مشرفة في جدول أعمال الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع في عام 2024.



وأشارت ميلوني، في كلمتها أمام الزعماء الأفارقة الـ25 وممثلي مؤسسات الاتحاد الأوروبي الحاضرين في القمة الإيطالية الإفريقية في روما اليوم الاثنين وفقا لوكالة أنباء أنسا الإيطالية، إلى أن إيطاليا تتخذ خيارا دقيقا في السياسة الخارجية، سيؤدي إلى منح إفريقيا مكانا مشرفا على جدول أعمال رئاستنا لمجموعة السبع.



وأضافت أن ما يسمى بخطة "ماتي" الإيطالية، وهي الشراكة الإستراتيجية الجديدة المخطط لها مع الدول الإفريقية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، يمكن أن تعتمد على ميزانية قدرها 5.5 مليار يورو تشمل "القروض والمنح والضمانات"، موضحة أن من هذا المبلغ حوالي 3 مليارات يورو (ستأتي) من صندوق المناخ الإيطالي و2.5 مليار من صندوق التعاون الإنمائي.



وتشمل "المشاريع الرائدة" التي تم التفكير فيها في إطار الخطة إنشاء مركز للتدريب المهني في مجال الطاقة المتجددة بالمغرب، ومشاريع تعليمية في تونس ومشاريع تتيح إمكانية الوصول بشكل أكبر إلى الرعاية الصحية في ساحل العاج.





وتمثل تونس وساحل العاج على التوالي ثاني وثالث أكثر بلدان المنشأ شيوعا للمهاجرين واللاجئين الذين يصلون إلى إيطاليا عن طريق البحر في عام 2023.