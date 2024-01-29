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وزير الدفاع الأمريكي: لن نتسامح مع الهجوم على قواتنا

1/29/2024 2:43:31 PM
(MENAFN- Youm7) تعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الإثنين، باتخاذ "كل الإجراءات الضرورية" للدفاع عن القوات الأمريكية، بعد سقوط 3 جنود في هجوم على الحدود السورية الأردنية.



وعبر "أوستن" عن غضبه، وأسفه لتنفيذ مسلحين هجوماً بطائرة مسيرة، الأحد؛ أسفر عن سقوط ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة عشرات آخرين، وقال: "دعوني أبدأ بالتعبير عن بغضبي وأسفي، على سقوط ثلاثة جنود أمريكيين شجعان في الأردن، وعلى الجنود الآخرين الذين أُصيبوا".



وأضاف في بداية اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج في مقر البنتاجون: "لن نتسامح أنا، والرئيس مع الهجمات على القوات الأمريكية، وسنتخذ كل التحركات الضرورية للدفاع عن الولايات المتحدة وقواتنا".














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