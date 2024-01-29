وزير الدفاع الأمريكي: لن نتسامح مع الهجوم على قواتنا

(MENAFN
- Youm7) تعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الإثنين، باتخاذ "كل الإجراءات الضرورية" للدفاع عن القوات الأمريكية، بعد سقوط 3 جنود في هجوم على الحدود السورية الأردنية.
وعبر "أوستن" عن غضبه، وأسفه لتنفيذ مسلحين هجوماً بطائرة مسيرة، الأحد؛ أسفر عن سقوط ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة عشرات آخرين، وقال: "دعوني أبدأ بالتعبير عن بغضبي وأسفي، على سقوط ثلاثة جنود أمريكيين شجعان في الأردن، وعلى الجنود الآخرين الذين أُصيبوا".
وأضاف في بداية اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج في مقر البنتاجون: "لن نتسامح أنا، والرئيس مع الهجمات على القوات الأمريكية، وسنتخذ كل التحركات الضرورية للدفاع عن الولايات المتحدة وقواتنا".
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