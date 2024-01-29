بايدن يجتمع مع الأمن القومي لبحث تطورات الهجوم على قوات أمريكية بالأردن

(MENAFN
- Youm7) قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتمع بفريقه للأمن القومي لبحث تطورات الهجوم على قوات أمريكية في شمال شرق الأردن.
من جانبها، قالت نائبة المتحدث باسم البنتاجون في تصريحات
"لا نزال نقيم ما جرى أمس ولدينا مؤشرات على سلوك نمطي لحزب الله".
وأضافت "نعلم أن إيران تمول وتدرب وتسلح مجموعات مثل حزب الله والحوثيين"، قبل أن تؤكد على أن "الرد على الهجوم سيكون في وقته المناسب وننتظر قرار الرئيس".
وقتل 3 عسكريين أمريكيين وأصيب 34 آخرون في الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية، وهي المرة الأولى التي يقتل فيها جنود أميركيون منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
MENAFN29012024000132011024ID1107782728
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.