بايدن يجتمع مع الأمن القومي لبحث تطورات الهجوم على قوات أمريكية بالأردن

MENAFN - Youm7) قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتمع بفريقه للأمن القومي لبحث تطورات الهجوم على قوات أمريكية في شمال شرق الأردن.

من جانبها، قالت نائبة المتحدث باسم البنتاجون في تصريحات

"لا نزال نقيم ما جرى أمس ولدينا مؤشرات على سلوك نمطي لحزب الله".

وأضافت "نعلم أن إيران تمول وتدرب وتسلح مجموعات مثل حزب الله والحوثيين"، قبل أن تؤكد على أن "الرد على الهجوم سيكون في وقته المناسب وننتظر قرار الرئيس".

وقتل 3 عسكريين أمريكيين وأصيب 34 آخرون في الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية، وهي المرة الأولى التي يقتل فيها جنود أميركيون منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



