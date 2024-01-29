رئيس الوزراء وحسن مصطفى وعصام عبد المنعم يحضرون عزاء العامري فاروق

MENAFN - Youm7) حرص عدد كبير من نجوم ورموز الرياضة المصرية، على حضور عزاء العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة السابق المقام حاليًا بمسجد المشير طنطاوي.وشهد العزاء تواجد كل من مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لليد وفتحي مبروك، وعصام عبد المنعم، وحمادة صدقي وأيمن أشرف وسعد سمير نجوم الأهلي السابقين ومصطفى شوبير وكريم نيدفيد لاعبي الأهلي، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية، وعبد الله جورج عضو مجلس الزمالك السابق، ومحمد عادل لاعب طائرة الزمالك وأحمد عبد الله عضو مجلس اتحاد الكرة السابق.وتحدث كثيرون عن "بديل"العامري فاروق في مجلس الإدارة وكيف تُجرى الانتخابات وموعدها لإختيار بديله ..وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

الأهلي سيقوم أولاً بتكليف خالد مرتجي أمين صندوق النادي بالقيام بمهام نائب الرئيس ويأتي في مقدمتها، رئاسة المكتب التنفيذي للنادي وهو ما يقوم به مرتجي منذ تعرض العامري فاروق لأزمته الصحية يوم 7 نوفمبر الماضي حيث تولّى رئاسة أكثر من 3 أو 4 أجتماعات للمكتب التنفيذي.

المهمة الثانية للراحل العامري فاروق فى الأهلي كانت التوقيع على "شيكات" حال عدم تواجد رئيس النادي، حيث أن "الشيكات" تحتاج اثنين من التوقيعات، الأول لأمين الصندوق باعتباره المسئول المالي الأول في النادي، والثاني لرئيس النادي وحال عدم وجود الأخير يقوم نائبه بالتوقيع بدلاً منه وبعدما تعرض العامري فاروق لأزمته الصحية الأخيرة، تم اسناد مهمة التوقيع الثانية على "الشيكات" للدكتور محمد شوقي عضو المجلس باعتباره أكبر الأعضاء سناً والأقدم في المجلس.

وسيواصل أمين صندوق

الأهلي

القيام بأعمال نائب رئيس النادي لحين إجراء انتخابات في أقرب جمعية عمومية عادية ( موعدها نوفمبر المقبل) على منصب نائب الرئيس.

في الجمعية العمومية العادية المُقبلة سيتم إجراء انتخابات على منصب نائب الرئيس، ووقتها سيتم الترشّح على هذا المنصب ممن لهم حق الترشّح.

أما في حالة رغبة أحد المتواجدين بمجلس الأهلي الحالي الترشّح على منصب نائب الرئيس، سيتم إجراء انتخابات على منصب نائب الرئيس وعلى المنصب _أو المناصب_ التي أصبحت شاغرة في المجلس، فإذا قرر خالد مرتجي على سبيل المثال الترشح لمنصب نائب الرئيس سيتقدم بإستقالته من أمانة لصندوق ووقتها ستُجرى أنتخابات على نائب الرئيس وأمانة الصندوق وربما في العضوية حال رغبة أحد أعضاء المجلس في الترشح على أمانة الصندوق أو نائب رئيس النادي.





رجل الاعمال أحمد ابو هشيمة





الاعلامى سيف زاهر





الفنان أحمد رزق





الفنان سليمان عيد





النائب أحمد السلاب





جانب من الحضور (1)





جانب من الحضور (2)





سيف الوزيرىجانب من المعزين (1)





جانب من المعزين (2)





جانب من المعزين (3)





حسام عاشور





رمضان صبحى





رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء (1)





رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء (2)





شقيق العامرى يتلقى العزاء





كابتن أحمد حسن





كابتن جوهر نبيل





كابتن حسن حمدى (1)





كابتن حسن حمدى (2)





كابتن حسن مصطفى





كابتن سيد معوض





كابتن شريف أكرامى





كابتن عبد الحميد بسيونى





كابتن عماد متعب





كابتن فتحى مبروك





كابتن مصطفى عبده (1)





كابتن مصطفى عبده (2)





كابتن وليد سليمان





مصطفى شوبير





وزير الاعلام الاسبق





وزير التعليم الاسبق





وزير الرياضة يقدم واجب العزاء فى العامرى فاروق (1)





وزير الرياضة يقدم واجب العزاء فى العامرى فاروق (2)



