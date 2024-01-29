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المقاولون يضع الرتوش الأخيرة على ضم محمد عنتر في الميركاتو الشتوي

1/29/2024 2:43:28 PM
(MENAFN- Youm7) كشف محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن أن نادي المقاولون دخل في مفاوضات جادة مع محمد عنتر صانع ألعاب سيراميكا.



وأكد عادل في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن النادي يضع الرتوش الأخيرة على الصفقة من خلال الاتفاق مع اللاعب في الوقت الحالي.



استقر مسئولو المقاولون العرب، على تدعيم 3 مراكز بالفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وهي مراكز، الهجوم، والطرفين الأيمن والأيسر، وذلك لدعم الخط الهجومي للفريق بالكامل.



وكان محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، قد أعلن رحيل 7 لاعبين عن الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك بعد جلسة مع المدير الفني الجديد للفريق محمد عودة.



وقال عادل فى تصريحات لـ " اليوم السابع"، "تم فسخ التعاقد مع الجزائري عماد الدين بوبكر بناءً على طلب اللاعب، لارتباطه بظروف شخصية فى بلاده، وقررنا أيضاً رحيل كل من، الحبيب أحمد حسن، يوسف مجدي عبد الغني، محمد شوقي غريب، العربي بدر، إسلام عبد النعيم، وعمرو مرعي.












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