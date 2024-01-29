المقاولون يضع الرتوش الأخيرة على ضم محمد عنتر في الميركاتو الشتوي

(MENAFN
- Youm7) كشف محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن أن نادي المقاولون دخل في مفاوضات جادة مع محمد عنتر صانع ألعاب سيراميكا.
وأكد عادل في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن النادي يضع الرتوش الأخيرة على الصفقة من خلال الاتفاق مع اللاعب في الوقت الحالي.
استقر مسئولو المقاولون العرب، على تدعيم 3 مراكز بالفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وهي مراكز، الهجوم، والطرفين الأيمن والأيسر، وذلك لدعم الخط الهجومي للفريق بالكامل.
وكان محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، قد أعلن رحيل 7 لاعبين عن الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك بعد جلسة مع المدير الفني الجديد للفريق محمد عودة.
وقال عادل فى تصريحات لـ " اليوم السابع"، "تم فسخ التعاقد مع الجزائري عماد الدين بوبكر بناءً على طلب اللاعب، لارتباطه بظروف شخصية فى بلاده، وقررنا أيضاً رحيل كل من، الحبيب أحمد حسن، يوسف مجدي عبد الغني، محمد شوقي غريب، العربي بدر، إسلام عبد النعيم، وعمرو مرعي.
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