الزمالك يستهدف التعاقد مع محمود ممدوح هداف حرس الحدود

(MENAFN
- Youm7) يستهدف مسئولو نادى الزمالك، التعاقد مع محمود ممدوح هداف فريق حرس الحدود، الذى يشارك فى دورى المحترفين، حيث نال اللاعب اعجاب فريق "سكاوتنج" الزمالك، الذي يقوم بمتابعة العديد من اللاعبين لاختيار أفضلهم.
وأرسل مسئولى الزمالك عرضًا لنادى حرس الحدود من أجل التعاقد مع محمود ممدوح، سواء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، أو تأجيل الصفقة لحين انتهاء دورى المحترفين، الذى سينتهى فى أبريل المقبل، خاصة وإن الحرس ينافس على العودة للدورى الممتاز ويرغب فى الحفاظ على نجومه من أجل تحقيق هدف الإدارة بعدما أنهى المرحلة الأولى من المسابقة فى المركز الثالث برصيد 36 نقطة.
وأبدى محمود ممدوح ترحيبه بالانتقال لصفوف الزمالك، كما رحبت إدارة الحرس بعرض الزمالك، على أن تحسم الأمور خلال الأيام المقبلة، سواء بانتقال اللاعب قبل غلق باب الانتقالات الشتوية، أو تأجيل الصفقة لحين انتهاء دورى المحترفين.
ولفت محمود ممدوح الأنظار بمستواه المميز مع فريقه، لاسيما وإنه يبلغ من العمر 22 عامًا، ليصبح من المهاجمين الواعدين على الساحة الرياضية فى مصر.
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