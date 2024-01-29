الزمالك يستهدف التعاقد مع محمود ممدوح هداف حرس الحدود

MENAFN - Youm7) يستهدف مسئولو نادى الزمالك، التعاقد مع محمود ممدوح هداف فريق حرس الحدود، الذى يشارك فى دورى المحترفين، حيث نال اللاعب اعجاب فريق "سكاوتنج" الزمالك، الذي يقوم بمتابعة العديد من اللاعبين لاختيار أفضلهم.

وأرسل مسئولى الزمالك عرضًا لنادى حرس الحدود من أجل التعاقد مع محمود ممدوح، سواء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، أو تأجيل الصفقة لحين انتهاء دورى المحترفين، الذى سينتهى فى أبريل المقبل، خاصة وإن الحرس ينافس على العودة للدورى الممتاز ويرغب فى الحفاظ على نجومه من أجل تحقيق هدف الإدارة بعدما أنهى المرحلة الأولى من المسابقة فى المركز الثالث برصيد 36 نقطة.

وأبدى محمود ممدوح ترحيبه بالانتقال لصفوف الزمالك، كما رحبت إدارة الحرس بعرض الزمالك، على أن تحسم الأمور خلال الأيام المقبلة، سواء بانتقال اللاعب قبل غلق باب الانتقالات الشتوية، أو تأجيل الصفقة لحين انتهاء دورى المحترفين.

ولفت محمود ممدوح الأنظار بمستواه المميز مع فريقه، لاسيما وإنه يبلغ من العمر 22 عامًا، ليصبح من المهاجمين الواعدين على الساحة الرياضية فى مصر.