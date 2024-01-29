حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 29 / 1 / 2024

MENAFN - Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها إقامة عزاء العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق وتعاقد الزمالك مع محمد عاطف لاعب طنطا واقتراب المصري من ضم صلاح محسن.





المقاولون يضع الرتوش الأخيرة على ضم محمد عنتر في الميركاتو الشتويكشف محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن أن نادي المقاولون دخل في مفاوضات جادة مع محمد عنتر صانع ألعاب سيراميكا.رئيس الوزراء وحسن مصطفى وعصام عبد المنعم يحضرون عزاء العامري فاروقحرص عدد كبير من نجوم ورموز الرياضة المصرية، على حضور عزاء العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة السابق المقام حاليًا بمسجد المشير طنطاوي.الداخلية يضم زياد طارق على سبيل الإعارة من إنبي

أتم مسئولو نادي الداخلية إجراءات التعاقد مع زياد طارق لاعب إنبي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، من أجل تدعيم صفوف الفريق الشرطي في المرحلة المقبلة من عمر منافسات الدوري المصري.





المصرى يحصل على توقيع صلاح محسن 3 مواسم ونصف تمهيدا لضمه مجانا

كشف مصدر مسئول بالنادي المصري، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، عن أن النادي المصري حصل على توقيع صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي لمدة

3 مواسم ونصف،

خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك تمهيدًا لقيده بقائمة الفريق.





الزمالك يضم محمد عاطف من طنطا.. رسميا

أعلنت لجنة الكرة بنادي طنطا الرياضي برئاسة فايز عريبي، عن موافقتها على انتقال ولاعب وسط الفريق محمد عاطف إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية.كباكا يقود منتخب الشباب للتعادل مع البلاستيك وديًا 1/1

تعادل

منتخب الشباب

بقيادة وائل رياض مع فريق البلاستيك بهدف لكل فريق في ختام معسكر شباب الفراعنة الذي أقيم اليوم الإثنين على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.





محمود صابر ينتظم فى تدريبات بيراميدز بعد قطع إعارته لـ زدعاد محمود صابر لاعب نادي بيراميدز للمشاركة مجددًا في تدريبات الفريق بعد عودته من صفوف المنتخب الوطني الأولمبي، حيث انتهت إعارة محمود صابر في صفوف نادي زد خلال يناير الجاري، ليعود مجددًا إلى تدريبات بيراميدز استعدادا للمرحلة المقبلة.لافيينا يتعادل مع دجلة 2/2 والمحلة يتقدم على دكرنس فى الشوط الأول للجولة الـ19 للمحترفينأسفرت مباريات الشوط الأول فى الجولة التاسعة عشر من دورى المحترفين عن تعادل لافيينا ووادى دجلة 2/2 في المباراة المقامة بينهما بمجمع الأسيوطى، تقدم هشام نيمار للافيينا بهدفين نظيفين، وتعادل على حسين لوادى دجلة بهدفين متتالين مع نهاية الشوط الأول.







