منتخب مصر لكرة اليد يشارك فى دورة ودية دولية بفرنسا استعدادا لأولمبياد باريس

MENAFN - Youm7) كشف محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد، عن الموافقة على مشاركة منتخب الرجال فى دورة ودية دولية بفرنسا شهر مارس المقبل استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

وقال الأمين، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن هذه الدورة احتكاك قوى للفراعنة نظرا لمشاركة منتخبات كبيرة فى هذه النسخة.

توج منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور بلقب البطولة الأفريقية فى النسخة التى نظمتها مصر باستاد القاهرة بالفوز على الجزائر فى النهائى بنتيجة29/21.

نجح

منتخب مصر لكرة اليد

فى الاحتفاظ باللقب الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى فى ظل حصد

لقبى 2020 و2022 على التوالى، فضلاً عن الوصول للنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه فى ظل حصد اللقب 8 مرات، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقًا ولم تشارك مصر فى أول نسختين أعوام 1974 و1976.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة فى تاريخ مشاركات الدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.