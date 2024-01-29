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مسؤول مصري: الأزمة بالبحر الأحمر ترفع تكلفة التأمين على السفن العابرة

1/29/2024 2:43:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 29 - 1 (كونا) -- قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع اليوم الاثنين إن الأزمة في منطقة البحر الأحمر أدت إلى ارتفاع تكلفة التأمين على السفن العابرة لمضيق باب المندب في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف من استمرار الازمة وتأثيرها على استدامة سلاسل الامداد العالمية.
جاء ذلك في اجتماع عبر تقنية (فيديو كونفرانس) ضم رئيس الهيئة مع كل من الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية (أي.سي.اس) جاى بلاتين ورئيس قطاع النقل البحري والطيران في مؤسسة (ال.ام.إيه) نيل روبرتس والمدير القانوني الرئيسي بغرفة الملاحة الدولية كيران كوسلا.
ودعا ربيع في بيان صادر عن الهيئة إلى تضافر الجهود للتغلب على تداعيات ازمة الملاحة البحرية في البحر الاحمر وتاثيراتها على سلاسل الإمداد العالمية مؤكدا تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات البحرية الدولية للتشاور مع عملائها حول تداعيات الأزمة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب.
من جانبه أعرب بلاتين عن تقديره للجهود المبذولة من هيئة قناة السويس في تحقيق التواصل الفعال مع جميع الأطراف الفاعلة في قطاع الملاحة البحرية مؤكدا أهمية ما يحمله هذا التواصل من مردود إيجابي على قطاع النقل البحري وما يشهده من متغيرات متلاحقة.
وأشار بلاتين إلى استمرار التشاور مع هيئة قناة السويس باعتبارها شريكا رئيسيا وممرا ملاحيا لا غنى عنه لاستقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية معربا عن تطلعه لانتهاء الأزمة في أقرب وقت لتجنب التاثيرات السلبية على قطاع النقل البحري في المنطقة.
من ناحيته أوضح رئيس قطاع النقل البحري والطيران في مؤسسة (ال.ام.إيه) نيل روبرتس أن التوترات الحالية في منطقة البحر الأحمر تفرض العديد من التخوفات لدى ملاك السفن والخطوط الملاحية بخصوص سلامة السفن وأطقمها.
وأوضح روبرتس أن تلك التخوفات تؤثر في نهاية الأمر على ارتفاع تكلفة أسعار التأمين البحري للسفن العابرة مؤكدا أن عودة الأمور إلى نصابها الطبيعي يتطلب تهدئة الأوضاع وعودة الثقة الى العاملين في قطاع الملاحة البحرية.
ونقل البيان عن المدير القانوني بغرفة الملاحة الدولية كيران كوسلا قولها إن أسعار التأمين البحري تتميز بالمرونة والتغير ويتم تقديرها وفقا للظروف المحيطة موضحة أن الهاجس الأمني يتصدر المشهد الحالي في منطقة البحر الأحمر وباب المندب حيث تظل سلامة السفن وسلامة الأطقم هي الشاغل الأساسي لدى ملاك السفن وبالتالي ترتفع قيم التأمين البحري على السفن المارة في تلك المنطقة.
وأكد البيان أن الاجتماع يندرج ضمن الجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس في التواصل مباشرة مع المجتمع الملاحي الدولي من خلال عقد لقاءات دورية مع مسؤولي المؤسسات الملاحية الدولية والخطوط الملاحية المختلفة.
وتطرق الاجتماع لتطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وباب المندب ومناقشة تأثيرها على استدامة سلاسل الإمداد العالمية وكذلك تبادل الرؤى بشأن مواجهة التحديات المرتبطة بالأزمة وتقليل تأثيرها على حركة التجارة العالمية. (النهاية) م م / م ع ح ع

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