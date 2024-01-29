مسؤول مصري: الأزمة بالبحر الأحمر ترفع تكلفة التأمين على السفن العابرة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 29 - 1 (كونا) -- قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع اليوم الاثنين إن الأزمة في منطقة البحر الأحمر أدت إلى ارتفاع تكلفة التأمين على السفن العابرة لمضيق باب المندب في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف من استمرار الازمة وتأثيرها على استدامة سلاسل الامداد العالمية.
جاء ذلك في اجتماع عبر تقنية (فيديو كونفرانس) ضم رئيس الهيئة مع كل من الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية (أي.سي.اس) جاى بلاتين ورئيس قطاع النقل البحري والطيران في مؤسسة (ال.ام.إيه) نيل روبرتس والمدير القانوني الرئيسي بغرفة الملاحة الدولية كيران كوسلا.
ودعا ربيع في بيان صادر عن الهيئة إلى تضافر الجهود للتغلب على تداعيات ازمة الملاحة البحرية في البحر الاحمر وتاثيراتها على سلاسل الإمداد العالمية مؤكدا تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات البحرية الدولية للتشاور مع عملائها حول تداعيات الأزمة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب.
من جانبه أعرب بلاتين عن تقديره للجهود المبذولة من هيئة قناة السويس في تحقيق التواصل الفعال مع جميع الأطراف الفاعلة في قطاع الملاحة البحرية مؤكدا أهمية ما يحمله هذا التواصل من مردود إيجابي على قطاع النقل البحري وما يشهده من متغيرات متلاحقة.
وأشار بلاتين إلى استمرار التشاور مع هيئة قناة السويس باعتبارها شريكا رئيسيا وممرا ملاحيا لا غنى عنه لاستقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية معربا عن تطلعه لانتهاء الأزمة في أقرب وقت لتجنب التاثيرات السلبية على قطاع النقل البحري في المنطقة.
من ناحيته أوضح رئيس قطاع النقل البحري والطيران في مؤسسة (ال.ام.إيه) نيل روبرتس أن التوترات الحالية في منطقة البحر الأحمر تفرض العديد من التخوفات لدى ملاك السفن والخطوط الملاحية بخصوص سلامة السفن وأطقمها.
وأوضح روبرتس أن تلك التخوفات تؤثر في نهاية الأمر على ارتفاع تكلفة أسعار التأمين البحري للسفن العابرة مؤكدا أن عودة الأمور إلى نصابها الطبيعي يتطلب تهدئة الأوضاع وعودة الثقة الى العاملين في قطاع الملاحة البحرية.
ونقل البيان عن المدير القانوني بغرفة الملاحة الدولية كيران كوسلا قولها إن أسعار التأمين البحري تتميز بالمرونة والتغير ويتم تقديرها وفقا للظروف المحيطة موضحة أن الهاجس الأمني يتصدر المشهد الحالي في منطقة البحر الأحمر وباب المندب حيث تظل سلامة السفن وسلامة الأطقم هي الشاغل الأساسي لدى ملاك السفن وبالتالي ترتفع قيم التأمين البحري على السفن المارة في تلك المنطقة.
وأكد البيان أن الاجتماع يندرج ضمن الجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس في التواصل مباشرة مع المجتمع الملاحي الدولي من خلال عقد لقاءات دورية مع مسؤولي المؤسسات الملاحية الدولية والخطوط الملاحية المختلفة.
وتطرق الاجتماع لتطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وباب المندب ومناقشة تأثيرها على استدامة سلاسل الإمداد العالمية وكذلك تبادل الرؤى بشأن مواجهة التحديات المرتبطة بالأزمة وتقليل تأثيرها على حركة التجارة العالمية. (النهاية) م م / م ع ح ع
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