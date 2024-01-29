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الحكومة الفرنسية تعلن إجراءات جديدة غدا بشأن مطالب المزارعين المحتجين

1/29/2024 2:43:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 29 - 1 (كونا) -- أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الاثنين انه سيتم اتخاذ "إجراءات جديدة" يوم غد الثلاثاء فيما يخص مطالب المزارعين المحتجين في فرنسا الذين يواصلون تحركهم في البلاد.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية بريسكا ثيفينوت بعد اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي إنه "سيتم اتخاذ إجراءات جديدة غدا" مؤكدة "أنه يجب علينا أن نذهب إلى أبعد من ذلك".
وأشارت إلى مختلف التدابير التي خطط لها رئيس الوزراء غابريال أتال بشأن المزارعين يوم الجمعة الماضي مؤكدة أنه سيتم "مضاعفة الضوابط على التوزيع على نطاق واسع".
وعلى صعيد متصل قالت محطة (بي.اف.ام) الاخبارية إن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الخميس المقبل في بروكسل بشأن "الأزمة في العالم الزراعي" وإجراءات الدعم التي يطلبها المزارعون على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وسيركز اللقاء الذي سيتم إلى جانب قمة أوروبية استثنائية بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي على اتفاقية التجارة قيد التفاوض بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور) والأراضي البور المفروضة على المزارعين ووصول المنتجات الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي.
وواصل مئات المزارعين المحتجين في فرنسا اليوم خطواتهم المعارضة للاجراءات التي أعلنتها الحكومة الجمعة الماضي استجابة لمطالبهم واصفين القرارات الحكومية بأنها "غير كافية". (النهاية)

م ع / ر س




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