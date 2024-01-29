الحكومة الفرنسية تعلن إجراءات جديدة غدا بشأن مطالب المزارعين المحتجين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 29 - 1 (كونا) -- أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الاثنين انه سيتم اتخاذ "إجراءات جديدة" يوم غد الثلاثاء فيما يخص مطالب المزارعين المحتجين في فرنسا الذين يواصلون تحركهم في البلاد.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية بريسكا ثيفينوت بعد اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي إنه "سيتم اتخاذ إجراءات جديدة غدا" مؤكدة "أنه يجب علينا أن نذهب إلى أبعد من ذلك".
وأشارت إلى مختلف التدابير التي خطط لها رئيس الوزراء غابريال أتال بشأن المزارعين يوم الجمعة الماضي مؤكدة أنه سيتم "مضاعفة الضوابط على التوزيع على نطاق واسع".
وعلى صعيد متصل قالت محطة (بي.اف.ام) الاخبارية إن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الخميس المقبل في بروكسل بشأن "الأزمة في العالم الزراعي" وإجراءات الدعم التي يطلبها المزارعون على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وسيركز اللقاء الذي سيتم إلى جانب قمة أوروبية استثنائية بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي على اتفاقية التجارة قيد التفاوض بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور) والأراضي البور المفروضة على المزارعين ووصول المنتجات الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي.
وواصل مئات المزارعين المحتجين في فرنسا اليوم خطواتهم المعارضة للاجراءات التي أعلنتها الحكومة الجمعة الماضي استجابة لمطالبهم واصفين القرارات الحكومية بأنها "غير كافية". (النهاية)
م ع / ر س
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