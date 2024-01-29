الصومال: مقتل عناصر من ميليشيات (الشباب) في عملية عسكرية بمحافظة (مدغ)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 29 - 1 (كونا)-- ذكرت وسائل إعلام صومالية أن عناصر من مليشيات (الشباب) المرتبطة بتنظيم (القاعدة) قتلوا في عملية عسكرية نفذها الجيش الوطني بالتعاون مع الشركاء الدوليين بمحافظة (مدغ) وسط الصومال.
وقالت وكالة الأنباء الوطنية (كونا) إن العملية المشتركة التي جرت صباح اليوم الاثنين استهدفت سيارة مفخخة أعدتها "العناصر الإرهابية" في منطقة (جيح جيح) في محافظة (مدغ).
وأكد ضباط في الجيش الوطني الصومالي بحسب الوكالة "مقتل جميع العناصر الإرهابية التي كانت في المنطقة".
وضاعفت الحكومة الفيدرالية خلال الأيام الماضية العمليات العسكرية ضد ميليشيات (الشباب) في وسط وجنوب الصومال. (النهاية)
ا س م / م م ج
MENAFN29012024000071011013ID1107782720
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.