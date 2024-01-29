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الصومال: مقتل عناصر من ميليشيات (الشباب) في عملية عسكرية بمحافظة (مدغ)

1/29/2024 2:43:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 29 - 1 (كونا)-- ذكرت وسائل إعلام صومالية أن عناصر من مليشيات (الشباب) المرتبطة بتنظيم (القاعدة) قتلوا في عملية عسكرية نفذها الجيش الوطني بالتعاون مع الشركاء الدوليين بمحافظة (مدغ) وسط الصومال.
وقالت وكالة الأنباء الوطنية (كونا) إن العملية المشتركة التي جرت صباح اليوم الاثنين استهدفت سيارة مفخخة أعدتها "العناصر الإرهابية" في منطقة (جيح جيح) في محافظة (مدغ).
وأكد ضباط في الجيش الوطني الصومالي بحسب الوكالة "مقتل جميع العناصر الإرهابية التي كانت في المنطقة".
وضاعفت الحكومة الفيدرالية خلال الأيام الماضية العمليات العسكرية ضد ميليشيات (الشباب) في وسط وجنوب الصومال. (النهاية)

ا س م / م م ج




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