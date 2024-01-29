قطر تتأهل لربع نهائي كأس آسيا لتلاقي الفائز من أوزبكستان وتايلند

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 29 - 1 (كونا) -- تأهل منتخب قطر اليوم الاثنين الى الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر بعد فوزه على منتخب فلسطين بنتيجة (2-1) ليلاقي الفائز من أوزبكستان وتايلند.
وانتهى الشوط الأول للمباراة التي استضافها استاد (البيت) بتعادل المنتخبين بهدف لمثله حيث تقدم منتخب فلسطين بهدف لاعبه عدي الدباغ في الدقيقة 37 فيما سجل التعادل لقطر حسن الهيدوس في الوقت بدل الضائع.
وفي الشوط الثاني استطاع أكرم عفيف تسجيل الهدف الثاني لقطر من ضربة جزاء بالدقيقة 49 لتنتهي المباراة لصالح قطر.
وكان منتخب الأردن تأهل في وقت سابق اليوم على حساب العراق الى الدور ربع النهائي للبطولة الآسيوية بعد تغلبه بنتيجة (3-2) ليلاقي منتخب طاجيكستان الذي تغلب أمس على الامارات بضربات الترجيح (5-3).
وتقام غدا الثلاثاء مباراتان تجمع الأولى بين أوزبكستان وتايلاند فيما يواجه المنتخب السعودي نظيره الكوري الجنوبي في أقوى مباريات الدور ثمن النهائي للبطولة.
وتختتم مباريات دور ال16 بعد غد الأربعاء بلقاءين يجمع الأول البحرين مع اليابان فيما تلعب إيران ضد سوريا في المباراة الثانية. (النهاية)
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