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قطر تتأهل لربع نهائي كأس آسيا لتلاقي الفائز من أوزبكستان وتايلند

1/29/2024 2:43:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 29 - 1 (كونا) -- تأهل منتخب قطر اليوم الاثنين الى الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر بعد فوزه على منتخب فلسطين بنتيجة (2-1) ليلاقي الفائز من أوزبكستان وتايلند.
وانتهى الشوط الأول للمباراة التي استضافها استاد (البيت) بتعادل المنتخبين بهدف لمثله حيث تقدم منتخب فلسطين بهدف لاعبه عدي الدباغ في الدقيقة 37 فيما سجل التعادل لقطر حسن الهيدوس في الوقت بدل الضائع.
وفي الشوط الثاني استطاع أكرم عفيف تسجيل الهدف الثاني لقطر من ضربة جزاء بالدقيقة 49 لتنتهي المباراة لصالح قطر.
وكان منتخب الأردن تأهل في وقت سابق اليوم على حساب العراق الى الدور ربع النهائي للبطولة الآسيوية بعد تغلبه بنتيجة (3-2) ليلاقي منتخب طاجيكستان الذي تغلب أمس على الامارات بضربات الترجيح (5-3).
وتقام غدا الثلاثاء مباراتان تجمع الأولى بين أوزبكستان وتايلاند فيما يواجه المنتخب السعودي نظيره الكوري الجنوبي في أقوى مباريات الدور ثمن النهائي للبطولة.
وتختتم مباريات دور ال16 بعد غد الأربعاء بلقاءين يجمع الأول البحرين مع اليابان فيما تلعب إيران ضد سوريا في المباراة الثانية. (النهاية)

س س س / ر س



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