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سفير الهند يشيد بالعلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع بلاده بالكويت

1/29/2024 2:43:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 1 (كونا) -- أشاد سفير الهند لدى البلاد الدكتور أدرش سويكا اليوم الأثنين بالعلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع نيودلهي بدولة الكويت معربا عن تقدير بلاده للكويت أميرا وحكومة وشعبا لالتزامها الثابت بتطوير تلك العلاقات والنهوض بها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير الهندي سويكا في احتفالية أقامتها سفارة بلاده بمناسبة "يوم الجمهورية" على مرور 75 عاما على دخول دستور الهند حيز التنفيذ وحضرها نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية وكبار الشخصيات في البلاد.
وقال إن "الهند تقدر للكويت أميرا وحكومة وشعبا لالتزامها الثابت بالعلاقات الوثيقة والودية التي تجمع البلدين الصديقين".
وأضاف السفير سويكا أن البلدين سيواصلان إحراز تقدم كبير في المشاركات والتعاون في شتى المجالات وعلى الأصعدة كافة معربا عن تطلع بلاده نحو المزيد من التعاون ما بين الحكومتين والشعبين الصديقين.
وذكر أن نيودلهي والكويت تجتمعان في إيمانها بأن "الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد للمضي قدما في حل الصراعات والنزاعات الدولية وأن العالم أسرة واحدة".(النهاية)

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