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واشنطن تلاحق وزيرا بالنظام السوداني السابق بجرائم حرب

1/29/2024 2:43:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 29 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الإثنين أنها أدرجت وزير داخلية النظام السوداني السابق أحمد محمد هارون ضمن برنامج "مكافآت جرائم الحرب" التابع لها وذلك لضمان مثوله أمام العدالة الدولية.
وهذا البرنامج يقدم ما يصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى "اعتقال أو نقل أو إدانة بعض الأفراد الأجانب المطلوبين لارتكابهم جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية".
وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان إلى أن هارون "مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بجنوب السودان في الفترة من 2003 إلى 2004".
وأوضح ميلر أن هارون متهم بالضلوع خلال الفترة المذكورة "بتجنيد وتعبئة وتمويل وتسليح ميليشيا (الجنجويد) التي كانت تتبع سابقا لقوات الدعم السريع والمشاركة في الفظائع بما في ذلك القتل والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري للسكان والاضطهاد وغيرها من الأعمال غير الانسانية".
وشدد على أهمية "العثور على هارون ليمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية ويواجه التهم الموجهة إليه" مؤكدا أن "السلام الدائم في السودان يتطلب تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والحاضر".
وأعرب عن اعتقاد واشنطن بأن هناك علاقة واضحة ومباشرة بين الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي ارتكبت في ظل نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير بما في ذلك تلك التي اتهم هارون بارتكابها وأعمال العنف في دارفور اليوم.
وأضاف "أننا نشهد بعضا من نفس الجناة وهم يوقعون ضحايا لبعض المجتمعات نفسها بطرق تشكل تذكيرا مشؤوما بالرعب الذي أطلق له العنان قبل عشرين عاما".
وفي هذا الإطار رحب ميلر بإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في يوليو الماضي أنه "يحقق في أعمال العنف المستمرة" في السودان.
وحث جميع الدول على "التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها بشأن دارفور".
وكان كريم خان قد أعلن في منتصف يوليو الماضي فتح تحقيق جديد في جرائم حرب حالية محتملة في إقليم دارفور بجنوب السودان وسط تقارير عن حدوث عمليات نهب وحرق منازل وإعدامات خارج نطاق القضاء في الإقليم. (النهاية)

ر س ر / ر ج




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