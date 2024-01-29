واشنطن تلاحق وزيرا بالنظام السوداني السابق بجرائم حرب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 29 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الإثنين أنها أدرجت وزير داخلية النظام السوداني السابق أحمد محمد هارون ضمن برنامج "مكافآت جرائم الحرب" التابع لها وذلك لضمان مثوله أمام العدالة الدولية.
وهذا البرنامج يقدم ما يصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى "اعتقال أو نقل أو إدانة بعض الأفراد الأجانب المطلوبين لارتكابهم جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية".
وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان إلى أن هارون "مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بجنوب السودان في الفترة من 2003 إلى 2004".
وأوضح ميلر أن هارون متهم بالضلوع خلال الفترة المذكورة "بتجنيد وتعبئة وتمويل وتسليح ميليشيا (الجنجويد) التي كانت تتبع سابقا لقوات الدعم السريع والمشاركة في الفظائع بما في ذلك القتل والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري للسكان والاضطهاد وغيرها من الأعمال غير الانسانية".
وشدد على أهمية "العثور على هارون ليمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية ويواجه التهم الموجهة إليه" مؤكدا أن "السلام الدائم في السودان يتطلب تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والحاضر".
وأعرب عن اعتقاد واشنطن بأن هناك علاقة واضحة ومباشرة بين الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي ارتكبت في ظل نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير بما في ذلك تلك التي اتهم هارون بارتكابها وأعمال العنف في دارفور اليوم.
وأضاف "أننا نشهد بعضا من نفس الجناة وهم يوقعون ضحايا لبعض المجتمعات نفسها بطرق تشكل تذكيرا مشؤوما بالرعب الذي أطلق له العنان قبل عشرين عاما".
وفي هذا الإطار رحب ميلر بإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في يوليو الماضي أنه "يحقق في أعمال العنف المستمرة" في السودان.
وحث جميع الدول على "التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها بشأن دارفور".
وكان كريم خان قد أعلن في منتصف يوليو الماضي فتح تحقيق جديد في جرائم حرب حالية محتملة في إقليم دارفور بجنوب السودان وسط تقارير عن حدوث عمليات نهب وحرق منازل وإعدامات خارج نطاق القضاء في الإقليم. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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