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دولة الكويت تؤكد الدور الحيوي لوكالة (أونروا) وتدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه اللاجئين الفلسطينيين

1/29/2024 2:43:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 1 (كونا) -- قالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الإثنين إن دولة الكويت تابعت ببالغ القلق قرار بعض الدول المانحة وقف مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) على إثر الاتهامات التي وجهت لأفراد من موظفي الوكالة مؤكدة في هذا الصدد الدور الإنساني والحيوي الهام الذي تضطلع به الوكالة في تقديم الخدمات وتلبية احتياجات أساسية لما يقارب 7ر5 مليون لاجئ فلسطيني.
ووفق البيان "تحث دولة الكويت المجتمع الدولي على مواصلة دعمه ومساندته للاجئين الفلسطينيين خاصة في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة" مبينة أن "تعليق الدعم المالي سيزيد ويفاقم من معاناتهم".
وجددت دولة الكويت بحسب البيان التأكيد على دعمها الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك دعم وكالة (أونروا) لما تشكله من ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة ولأهمية ما تقوم به من أعمال نبيلة وما تقدمه من خدمات إنسانية للاجئين الفلسطينيين. (النهاية)

ن م ع / م ص ع


MENAFN29012024000071011013ID1107782716

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