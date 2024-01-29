دولة الكويت تؤكد الدور الحيوي لوكالة (أونروا) وتدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه اللاجئين الفلسطينيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 1 (كونا) -- قالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الإثنين إن دولة الكويت تابعت ببالغ القلق قرار بعض الدول المانحة وقف مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) على إثر الاتهامات التي وجهت لأفراد من موظفي الوكالة مؤكدة في هذا الصدد الدور الإنساني والحيوي الهام الذي تضطلع به الوكالة في تقديم الخدمات وتلبية احتياجات أساسية لما يقارب 7ر5 مليون لاجئ فلسطيني.
ووفق البيان "تحث دولة الكويت المجتمع الدولي على مواصلة دعمه ومساندته للاجئين الفلسطينيين خاصة في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة" مبينة أن "تعليق الدعم المالي سيزيد ويفاقم من معاناتهم".
وجددت دولة الكويت بحسب البيان التأكيد على دعمها الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك دعم وكالة (أونروا) لما تشكله من ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة ولأهمية ما تقوم به من أعمال نبيلة وما تقدمه من خدمات إنسانية للاجئين الفلسطينيين. (النهاية)
ن م ع / م ص ع
MENAFN29012024000071011013ID1107782716
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