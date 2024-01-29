الاحتلال يقصف جنوبي لبنان والمقاومة تعلن مقتل 2 من عناصرها وتستهدف مواقعه

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 29 - 1 (كونا) -- قالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية اليوم الإثنين إن طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الاسرائيلي قصفت عددا من البلدات في جنوبي لبنان وإن "المقاومة" أعلنت مقتل اثنين من عناصرها واستهدفت مواقع الاحتلال بسلسلة هجمات صاروخية.
وأضافت الوكالة في بيان أن الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال شن سلسلة غارات على بلدة (الطيبة) وعلى اطراف بلدة (يارون).
وأفادت بأن مدفعية جيش الاحتلال قصفت بالقنابل الفوسفورية منطقة (الضهور) في خراج بلدة (كفركلا) مبينة أنها استهدفت بالقذائف اطراف بلدات (الضهيرة) و(مروحين) و(الجبين) و(دير ميماس) و(رميش) و(عيتا الشعب) و(علما الشعب) و(الناقورة) وقصفت محيط برج تابع للجيش اللبناني في خراج بلدة (سردا).
وعلى صعيد متصل نقلت الوكالة عن "المقاومة" بيانات اعلنت فيها مقتل اثنين من عناصرها خلال المواجهات مع جيش الاحتلال الاسرائيلي.
وأوضحت أن "المقاومة" أعلنت في سلسلة بيانات انها استهدفت تجمعات لجنود الإحتلال الإسرائيلي في محيط (ثكنة زرعيت) وفي (قلعة هونين) وفي (ثكنة ميتات) بالأسلحة المناسبة وحققت فيها إصابات مباشرة.
ووفق الوكالة أعلنت "المقاومة" أن عناصرها استهدفت مواقع لجنود الإحتلال في (جل العلام) و(المطلة) و(ثكنة برانيت) على مرحلتين و(بركة ريشا) و(حدب يارين) بصواريخ (بركان) و(فلق) وبالاسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية (طوفان الاقصى) في السابع من اكتوبر الماضي. (النهاية)
ك ب ش / م ع ح ع
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