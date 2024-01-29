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الاحتلال يقصف جنوبي لبنان والمقاومة تعلن مقتل 2 من عناصرها وتستهدف مواقعه

1/29/2024 2:43:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 29 - 1 (كونا) -- قالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية اليوم الإثنين إن طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الاسرائيلي قصفت عددا من البلدات في جنوبي لبنان وإن "المقاومة" أعلنت مقتل اثنين من عناصرها واستهدفت مواقع الاحتلال بسلسلة هجمات صاروخية.
وأضافت الوكالة في بيان أن الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال شن سلسلة غارات على بلدة (الطيبة) وعلى اطراف بلدة (يارون).
وأفادت بأن مدفعية جيش الاحتلال قصفت بالقنابل الفوسفورية منطقة (الضهور) في خراج بلدة (كفركلا) مبينة أنها استهدفت بالقذائف اطراف بلدات (الضهيرة) و(مروحين) و(الجبين) و(دير ميماس) و(رميش) و(عيتا الشعب) و(علما الشعب) و(الناقورة) وقصفت محيط برج تابع للجيش اللبناني في خراج بلدة (سردا).
وعلى صعيد متصل نقلت الوكالة عن "المقاومة" بيانات اعلنت فيها مقتل اثنين من عناصرها خلال المواجهات مع جيش الاحتلال الاسرائيلي.
وأوضحت أن "المقاومة" أعلنت في سلسلة بيانات انها استهدفت تجمعات لجنود الإحتلال الإسرائيلي في محيط (ثكنة زرعيت) وفي (قلعة هونين) وفي (ثكنة ميتات) بالأسلحة المناسبة وحققت فيها إصابات مباشرة.
ووفق الوكالة أعلنت "المقاومة" أن عناصرها استهدفت مواقع لجنود الإحتلال في (جل العلام) و(المطلة) و(ثكنة برانيت) على مرحلتين و(بركة ريشا) و(حدب يارين) بصواريخ (بركان) و(فلق) وبالاسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية (طوفان الاقصى) في السابع من اكتوبر الماضي. (النهاية)

ك ب ش / م ع ح ع




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