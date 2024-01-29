كأس سمو الأمير لكرة القدم.. التضامن يتغلب على الجهراء بركلات الترجيح ليواجه الكويت في ربع نهائي البطولة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 1 (كونا) -- تغلب فريق نادي التضامن لكرة القدم اليوم الإثنين على نظيره الجهراء بركلات الترجيح (5 - 4) في اختتام مواجهات دور الـ16 لبطولة كأس سمو الأمير ليواجه فريق الكويت في ربع نهائي البطولة.
وعلى استاد ناصر العصيمي تخطى التضامن عقبة الجهراء بصعوبة بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (2 - 2).
سجل للتضامن عمر وادي في الدقيقة السابعة وحامد الرشيدي في الدقيقة الـ47 فيما سجل للجهراء رودريغو في الدقيقة الـ14 وطلال الحجرف بالدقيقة الـ37.
واكتمل عقد مباريات دور الثمانية إذ يلتقي العربي نظيره النصر والقادسية مع الفحيحيل ويواجه السالمية نظيره كاظمة. (النهاية)
س ع د / م ص ع
MENAFN29012024000071011013ID1107782714
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.