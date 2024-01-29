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كأس سمو الأمير لكرة القدم.. التضامن يتغلب على الجهراء بركلات الترجيح ليواجه الكويت في ربع نهائي البطولة

1/29/2024 2:43:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 1 (كونا) -- تغلب فريق نادي التضامن لكرة القدم اليوم الإثنين على نظيره الجهراء بركلات الترجيح (5 - 4) في اختتام مواجهات دور الـ16 لبطولة كأس سمو الأمير ليواجه فريق الكويت في ربع نهائي البطولة.
وعلى استاد ناصر العصيمي تخطى التضامن عقبة الجهراء بصعوبة بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (2 - 2).
سجل للتضامن عمر وادي في الدقيقة السابعة وحامد الرشيدي في الدقيقة الـ47 فيما سجل للجهراء رودريغو في الدقيقة الـ14 وطلال الحجرف بالدقيقة الـ37.
واكتمل عقد مباريات دور الثمانية إذ يلتقي العربي نظيره النصر والقادسية مع الفحيحيل ويواجه السالمية نظيره كاظمة. (النهاية)

س ع د / م ص ع



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