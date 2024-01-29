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أمين مجلس التعاون يدين استهداف قاعدة أمريكية قرب الحدود الأردنية السورية

1/29/2024 2:43:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 29 - 1 (كونا) -- دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين "العملية الإرهابية" التي استهدفت قاعدة عسكرية بالقرب من الحدود الأردنية السورية والتي أدت إلى مقتل عدد من الجنود الأمريكيين وإصابة آخرين.
وقال البديوي في بيان صحفي "أن هذا العمل الإرهابي العدائي انتهاك لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ويشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا للإستقرار والأمن في المنطقة".
وشدد على موقف دول مجلس التعاون الرافض لكافة أشكال الإرهاب أيا كان مصدره ورفضه لدوافعه ومبرراته وضرورة مواجهته ونبذ كل صور العنف مؤكدا دعم ومساندة الأشقاء في الأردن وعلى كافة المستويات.
وأعلن الجيش الأمريكي أمس الأحد أن ثلاثة عسكريين أمريكيين قتلوا وأصيب 25 آخرون في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة عسكرية أمريكية شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض أمس "بينما لا نزال نجمع حقائق هذا الهجوم فإننا نعلم أنه قد نفذته الجماعات المسلحة المتطرفة المدعومة من إيران والعاملة في سوريا والعراق" متوعدا بالرد على الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه بالوقت والأسلوب اللذين تختارهما واشنطن. (النهاية)

ع ش / م م ج




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