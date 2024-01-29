أمين مجلس التعاون يدين استهداف قاعدة أمريكية قرب الحدود الأردنية السورية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 29 - 1 (كونا) -- دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين "العملية الإرهابية" التي استهدفت قاعدة عسكرية بالقرب من الحدود الأردنية السورية والتي أدت إلى مقتل عدد من الجنود الأمريكيين وإصابة آخرين.
وقال البديوي في بيان صحفي "أن هذا العمل الإرهابي العدائي انتهاك لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ويشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا للإستقرار والأمن في المنطقة".
وشدد على موقف دول مجلس التعاون الرافض لكافة أشكال الإرهاب أيا كان مصدره ورفضه لدوافعه ومبرراته وضرورة مواجهته ونبذ كل صور العنف مؤكدا دعم ومساندة الأشقاء في الأردن وعلى كافة المستويات.
وأعلن الجيش الأمريكي أمس الأحد أن ثلاثة عسكريين أمريكيين قتلوا وأصيب 25 آخرون في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة عسكرية أمريكية شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض أمس "بينما لا نزال نجمع حقائق هذا الهجوم فإننا نعلم أنه قد نفذته الجماعات المسلحة المتطرفة المدعومة من إيران والعاملة في سوريا والعراق" متوعدا بالرد على الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه بالوقت والأسلوب اللذين تختارهما واشنطن. (النهاية)
ع ش / م م ج
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