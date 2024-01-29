المتحدة تطلق أكبر منصة بودكاست عربية وتتعاقد مع اليوتيوبر إسلام فوزى

(MENAFN
- Youm7) فى إطار خطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتحول الرقمي واقتحام آفاق جديدة في عالم الديجيتال ميديا، وقع عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عقدًا مع صانع المحتوى الشهير إسلام فوزي، لتقديم سلسلة من حلقات البودكاست على المنصات الصوتية وعلى مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
ينطلق بودكاست إسلام فوزي بروح شبابية تناسب طبيعة الأجيال الشابة في التعامل مع المحتوى الإعلامي على المنصات الرقمية، وجاء البودكاست بعنوان "فيه إيه" ليقدم باقة متنوعة من الموضوعات الشبابية ويقدم بخفة ظل روحًا جديدة للبرامج الاجتماعية ذات تصنيف (اللايت كوميدي).
المتحدة تطلق أكبر منصة بودكاست عربية
ويأتي هذا البودكاست ضمن خطة شاملة للشركة المتحدة لاقتحام عالم الإعلام الرقمية باستراتيجية جديدة تتناسب مع اهتمامات الشباب المصري في مختلف المجالات، وتستثمر المتحدة كل إمكانياتها الإعلامية لتحقيق هذه الغاية من خلال التعاون مع عدد كبير من الإنفلونسرز ونجوم اليوتيوب ومنصات السوشيال ميديا المختلفة جنبًا إلى جنب مع عدد كبير من الإعلاميين الشباب والرجوه الجديدة الصاعدة في الفضاء الرقمي.
ويتناول "إسلام فوزي في هذا البرنامج بطريقته الكوميدية الشهيرة أهم القضايا التي تظهرعبر منصات السوشيال ميديا، والتي تتحول إلى ظواهر اجتماعية بعضها إيجابي وبعضها سلبي، ومن خلال استعراض هذه القضايا وإبداء الرأي فيها ويبرز إسلام فوزي ما نشاهده يوميًا من تناقضات غريبة ومفارقات متعددة، نشاهدها يوميا مثل في قصص الانفصال، والزواج والطلاق وإساءة استخدام السوشيال ميديا كأداة لتصفية الحسابات، وحياة الفنانين والفنانات، واللجان الإلكترونية للمشاهير، والتريندات المتنوعة التي تؤثر في الكبير والصغير.
عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع إسلام فوزي
إسلام فوزي يوقع انضمامه للمتحدة
إسلام فوزي
عمرو الفقي و إسلام فوزي
اليوتيوبر إسلام فوزى
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