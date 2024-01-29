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المتحدة تطلق أكبر منصة بودكاست عربية وتتعاقد مع اليوتيوبر إسلام فوزى

1/29/2024 2:41:38 PM
(MENAFN- Youm7) فى إطار خطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتحول الرقمي واقتحام آفاق جديدة في عالم الديجيتال ميديا، وقع عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عقدًا مع صانع المحتوى الشهير إسلام فوزي، لتقديم سلسلة من حلقات البودكاست على المنصات الصوتية وعلى مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

ينطلق بودكاست إسلام فوزي بروح شبابية تناسب طبيعة الأجيال الشابة في التعامل مع المحتوى الإعلامي على المنصات الرقمية، وجاء البودكاست بعنوان "فيه إيه" ليقدم باقة متنوعة من الموضوعات الشبابية ويقدم بخفة ظل روحًا جديدة للبرامج الاجتماعية ذات تصنيف (اللايت كوميدي).


المتحدة تطلق أكبر منصة بودكاست عربية
ويأتي هذا البودكاست ضمن خطة شاملة للشركة المتحدة لاقتحام عالم الإعلام الرقمية باستراتيجية جديدة تتناسب مع اهتمامات الشباب المصري في مختلف المجالات، وتستثمر المتحدة كل إمكانياتها الإعلامية لتحقيق هذه الغاية من خلال التعاون مع عدد كبير من الإنفلونسرز ونجوم اليوتيوب ومنصات السوشيال ميديا المختلفة جنبًا إلى جنب مع عدد كبير من الإعلاميين الشباب والرجوه الجديدة الصاعدة في الفضاء الرقمي.
ويتناول "إسلام فوزي في هذا البرنامج بطريقته الكوميدية الشهيرة أهم القضايا التي تظهرعبر منصات السوشيال ميديا، والتي تتحول إلى ظواهر اجتماعية بعضها إيجابي وبعضها سلبي، ومن خلال استعراض هذه القضايا وإبداء الرأي فيها ويبرز إسلام فوزي ما نشاهده يوميًا من تناقضات غريبة ومفارقات متعددة، نشاهدها يوميا مثل في قصص الانفصال، والزواج والطلاق وإساءة استخدام السوشيال ميديا كأداة لتصفية الحسابات، وحياة الفنانين والفنانات، واللجان الإلكترونية للمشاهير، والتريندات المتنوعة التي تؤثر في الكبير والصغير.


عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع إسلام فوزي


إسلام فوزي يوقع انضمامه للمتحدة


إسلام فوزي


عمرو الفقي و إسلام فوزي


اليوتيوبر إسلام فوزى








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