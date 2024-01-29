بن أفليك فى نزهة عائلية مع أبنائه وزوجتيه السابقة والحالية وسط تاريخ حب معقد

MENAFN - Youm7) شوهد النجم العالمى بن أفليك فى نزهة عائلية مشتركة مع زوجته النجمة جينيفر لوبيز، وزوجته السابقة الممثلة العالمية جينيفر جارنر، فى لوس أنجلوس.

وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل" البريطانى، بدا أن جارنر، 51 عامًا، ظلت على مسافة من الممثل، البالغ من العمر 51 عامًا، وزوجته الحالية "جاى لو"، 54 عامًا، بينما كانت تسير أمامهما مع ابنهما صموئيل، 11 عامًا، وابنتهما سيرافينا، 15 عامًا، بعد مغادرة عرض موسيقى.

جينيفر لوبيز بجانب بن أفليك

وفى الوقت نفسه، سار أفليك ولوبيز - اللذان أعطيا مؤخرًا لمحة عن حياتها العاطفية - مع ابنتها إيمي، 15 عامًا، من زوجها السابق مارك أنتوني، 55 عامًا، وشوهد أفليك وهو يتحدث مع إيمى، حيث كانت لوبيز تسير معه وذراعها مشبوكًا فى ذراعه، بينما سارت جارنر مع أطفالهما فى المقدمة.

يتمتع الثلاثى بتاريخ علاقة معقد للغاية، فكان لوبيز وأفليك مخطوبين، لكنهما انفصلا قبل وقت قصير من لقائه بجارنر وزواجه منها، وانتقلت لوبيز وتزوجت أنتونى، وبعد طلاقهما، أعادا إحياء علاقتهما الرومانسية فى عام 2021، قبل أن يتزوجا خلال العام التالى 2022.

نزهة عائلية لأبناء جينيفر وبن افليك

وعلى جانب آخر، يشار إلى أنه بينما يتمتع النجم العالمى بن أفليك، بشعبية كبيرة، لكن يبدو أن زوجته النجمة العالمية جينيفر لوبيز، تضغط عليه للظهور فى كل حملة دعائية، ففى حين أن المشاهير عادة ما يستمتعون بتصدر عناوين الأخبار من وقت لآخر، إلا أن زوج جينيفر لوبيز يتجنب الشهرة والظهور دائمًا، وفى اعترافاته الأخيرة قال إنها "سلبت خصوصيته".

واعترف الممثل الأمريكى المدرج تحت قائمة المشاهير فئة "A": "أنا لم أخلق لأكون مشهوراً.. أنا لا أحب ذلك"، وأكد الممثل البالغ من العمر 53 عامًا، أنه استمتع ببعض الامتيازات كونه أحد المشاهير، ومع ذلك، فإن هذه المزايا "التافهة" مثل تخطى الطوابير فى "ديزنى لاند" والتهرب من مخالفات السرعة، لا تحمل قيمة كبيرة لزوج جنيفر جارنر السابق.

جينيفر جارنر تحافظ علي المسافة بينها وبين جينيفر لوبيز