تعرف على صناع أغنية تتر فيلم رحلة 404 الوايلي مع ليلى مراد.. اعرف التفاصيل

(MENAFN
- Youm7) طرح صناع فيلم "رحلة 404" بطولة منى زكى ، أغنية العمل التي صاحبت تتر نهاية الفيلم، والتي جمعت بين صوت ليلى مراد أغنيتها الشهيرة "يا رايحين للنبي" والتي قدمتها عام 1953، وهي من ألحان رياض السنباطي وأبو السعود الإبياري، وإحدى قصائد رابعة العدوية الصوفية الشهيرة "راحتي يا أخوتي في خلوتي".
وتعود فكرة إستخدام أغنية "يا رايحين للنبي" للمخرج هاني خليفة والكاتب محمد رجاء خاصة وإنها متماشية مع الأحداث الأخيرة من الفيلم، ثم تم التواصل مع كريم جابر الوايلي لتقديم رؤية جديدة لها ودمجها مع قصيدة "راحتي يا أخوتي في خلوتي" لرابعة العدوية، فتحمس على الفور لتقديمها بطريقة توزيع مختلفة محافظا على تواجد صوت النجمة الكبيرة الراحلة ليلى مراد، ثم دمجه مع صوت ندي عباس والتي قامت بغناء الأشعار في تجربة موسيقية مختلفة، وتم تنفيذها في وقت قياسي، موسيقي وتوزيع الوايلي.
تدور أحداث فيلم "رحلة 404" قبل أيام من سفر "غادة" إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تتورط في مشكلة طارئة، فتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لفريضة الحج، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.
فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة
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