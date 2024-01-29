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تعرف على صناع أغنية تتر فيلم رحلة 404 الوايلي مع ليلى مراد.. اعرف التفاصيل

1/29/2024 2:41:38 PM
(MENAFN- Youm7) طرح صناع فيلم "رحلة 404" بطولة منى زكى ، أغنية العمل التي صاحبت تتر نهاية الفيلم، والتي جمعت بين صوت ليلى مراد أغنيتها الشهيرة "يا رايحين للنبي" والتي قدمتها عام 1953، وهي من ألحان رياض السنباطي وأبو السعود الإبياري، وإحدى قصائد رابعة العدوية الصوفية الشهيرة "راحتي يا أخوتي في خلوتي".

وتعود فكرة إستخدام أغنية "يا رايحين للنبي" للمخرج هاني خليفة والكاتب محمد رجاء خاصة وإنها متماشية مع الأحداث الأخيرة من الفيلم، ثم تم التواصل مع كريم جابر الوايلي لتقديم رؤية جديدة لها ودمجها مع قصيدة "راحتي يا أخوتي في خلوتي" لرابعة العدوية، فتحمس على الفور لتقديمها بطريقة توزيع مختلفة محافظا على تواجد صوت النجمة الكبيرة الراحلة ليلى مراد، ثم دمجه مع صوت ندي عباس والتي قامت بغناء الأشعار في تجربة موسيقية مختلفة، وتم تنفيذها في وقت قياسي، موسيقي وتوزيع الوايلي.
تدور أحداث فيلم "رحلة 404" قبل أيام من سفر "غادة" إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تتورط في مشكلة طارئة، فتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لفريضة الحج، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.
فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة














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