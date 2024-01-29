تامر عبد المنعم يوقع كتابه الجديد جمعة سبت حد بمعرض الكتاب

MENAFN - Youm7) وقع الفنان تامر عبد المنعمكتابة "جمعة سبت حد"، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، فى مركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، والذى يستمر حتى 6 فبراير 2024.ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبد المنعم عن سعادته بخروج كتاب مسرحيته "جمعة سبت حد" إلى النور، وخلال المحفل الثقافى الأكبر ليس فى مصر فحسب بل فى منطقة الشرق الأوسط.ومن المعتاد دائمًا مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، فنشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.

تامر عبد المنعم بمعرض الكتابتامر عبد المنعم يوقع كتابه الجديد جمعة سبت حد بمعرض الكتابتامر عبد المنعم يحتفل بتوقيع كتابه الجديد جمعة سبت حد بمعرض الكتابالفنان تامر عبد المنعم يوقع كتابه الجديد