من غير نسيان.. 4 مهارات من خلالها تعرف تراجع مع أبنائك في الإجازة

(MENAFN
- Youm7) بدأت إجازة نصف العا ، ويهتم الوالدان بزيادة زيارات العائلة والأقرب، والتنزه أكثر عن أوقات الدراسة، وزيادة أوقات اللعب مع أبنائهم، وجانبًا إلى هذا يرعيان دائما إدخال بعض الأنشطة التعليمية في يوم أبنائهما، حتى يستمر استمرار تحصيلهما للعلم دون توقف أو نسيان، ووفقًا لما نشره موقع"sproutsupplies" توجد بعض الأنشطة من خلالها تكون المراجعة وتذكر ما تعلمه أبنائهم وهي:
روتين يومي
الروتين اليومي مهم في ضمان كيف يسير شكل يوم أبنائهم، من أوقات الاستيقاظ والنوم وأوقات التمارين، تناول الوجبات، والأوقات التي يخرجون فيها للعطلات، وترتيبه لو الأولوية في الحفاظ على تقدم مستوى أبنائهم في أوقات الإجازة أيضًا.
إنشاء روتين يومي للأبناء أوقات القراءة
تدوين أوقات القراءة مهم في تقدم مستوى الأبناء، وتحديد محتوى القراءة يساهم في تذكر المعلومات والإحاطة دائما بما يتعلموه، فالأطفال إلى الصف الأول الابتدائي الموصي بوقت القراءة هو 30 دقيقة يوميا، وما بعد الصف الأول زيادة عن 40 دقيقة يوميًا.
قراءة الأبناء خلال الإجازة أوقات إعداد الطعام
على الوالدين مشاركة أبنائهم في أوقات شراء الطعام وأوقات إعداده، مما يتيح تذكر المعاملات الحسابية، ومعرفة الأصناف والأنواع والألوان، و تعلم أشياء جديدة.
استمرار التعلم من اعداد الطعام أوقات اللعب
يتعلم الأبناء بشكل أفضل وقت اللعب بالأنشطة التعليمية المختلفة التي تحتاج إلى تفكير، ومن هذه الألعاب البازل، تكوين الكلمات المتقطعة، وبها يحصلون على العلم بالتمتع والمرح.
اللعب مع الأبناء
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