من غير نسيان.. 4 مهارات من خلالها تعرف تراجع مع أبنائك في الإجازة

MENAFN - Youm7) بدأت إجازة نصف العا ، ويهتم الوالدان بزيادة زيارات العائلة والأقرب، والتنزه أكثر عن أوقات الدراسة، وزيادة أوقات اللعب مع أبنائهم، وجانبًا إلى هذا يرعيان دائما إدخال بعض الأنشطة التعليمية في يوم أبنائهما، حتى يستمر استمرار تحصيلهما للعلم دون توقف أو نسيان، ووفقًا لما نشره موقع"sproutsupplies" توجد بعض الأنشطة من خلالها تكون المراجعة وتذكر ما تعلمه أبنائهم وهي:

روتين يومي

الروتين اليومي مهم في ضمان كيف يسير شكل يوم أبنائهم، من أوقات الاستيقاظ والنوم وأوقات التمارين، تناول الوجبات، والأوقات التي يخرجون فيها للعطلات، وترتيبه لو الأولوية في الحفاظ على تقدم مستوى أبنائهم في أوقات الإجازة أيضًا.

إنشاء روتين يومي للأبناء أوقات القراءة

تدوين أوقات القراءة مهم في تقدم مستوى الأبناء، وتحديد محتوى القراءة يساهم في تذكر المعلومات والإحاطة دائما بما يتعلموه، فالأطفال إلى الصف الأول الابتدائي الموصي بوقت القراءة هو 30 دقيقة يوميا، وما بعد الصف الأول زيادة عن 40 دقيقة يوميًا.

قراءة الأبناء خلال الإجازة أوقات إعداد الطعام

على الوالدين مشاركة أبنائهم في أوقات شراء الطعام وأوقات إعداده، مما يتيح تذكر المعاملات الحسابية، ومعرفة الأصناف والأنواع والألوان، و تعلم أشياء جديدة.





استمرار التعلم من اعداد الطعام أوقات اللعب

يتعلم الأبناء بشكل أفضل وقت اللعب بالأنشطة التعليمية المختلفة التي تحتاج إلى تفكير، ومن هذه الألعاب البازل، تكوين الكلمات المتقطعة، وبها يحصلون على العلم بالتمتع والمرح.





اللعب مع الأبناء



