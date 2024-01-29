عشان هو سر أنوثتك.. إزاى تحمى شعرك من الجفاف والهيشان في الشتاء

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- Youm7) هيشان الشعر وجفافه من أكثر الأشياء المزعجة التي تعانى منها الفتيات وهناك عوامل مختلفة لذلك، قد يكون بسبب التصفيف الحراري المفرط، أو التعرض لأشعة الشمس أو أضرار المعالجة الكيميائية، والتي يمكن أن تجرد الشعر من زيوته الطبيعية.
وحسب ما ذكره موقع womansworld فهناك بعض النصائح التى تساعد على حماية شعرك من الجفاف والهيشان وهى:
- الحد من التعرض لأشعة الشمس والحرارة والبرد والرياح
احمي شعرك مثل بشرتك، قومى بتغطية شعرك بقبعة أثناء التعرض لأشعة الشمس واستخدم مثبتات الشعر ذات عامل حماية من الشمس لفترات طويلة لحمايته من الضرر، تعرض شعرك للبرد الشديد والرياح يشكل الخطرفحاولى بقدر الإمكان إبعاد شعرك عن الرياح الشديد .
- اتركي شعرك منسدلاً من حين لآخر
إن رفع شعرك بشكل مستمر، خاصة أثناء النوم يمكن أن يؤدي إلى تكسر الخصلات الهشة ، لأن إبقاء شعرك مشدوداً للأعلى والخلف في المشابك يخلق احتكاكًا مما يسبب الكسر والأطراف الهشة.
- خذي بعين الاعتبار درجة الحرارة عند التصفيف بالحرارة
نحن نعلم بالفعل أن التصفيف الحراري المتكرر يسبب الجفاف، ولكن هذا أمر لا مفر منه بالنسبة للبعض إذا لم تتمكني من تحديد مقدار التصفيف الحراري الذي تقومين به، يوصي بتعديل درجة الحرارة لوقف الضرر الناتج عن الحرارة.
- قومى بقص الأطراف المسدودة بانتظام
إذا كانت أطراف شعرك جافة ومتقصفة، قومى بقص الأطراف على الأقل كل 3 شهور
سيؤثر ذلك على مدى جفاف شعرك وملمسه.
- قومى بتطبيق منتجاتك بهذه الطريقة
نظرًا لأن فروة الرأس تنتج الزيوت، فأنت تريد تجنب إرهاق بشرتها الحساسة بتراكم المنتجات، ركزى معظم منتجاتك على الأطراف ثم واصلى طريقك للأعلى، وتجنبى فروة الرأس، إلا إذا كانت فروة رأسك جافة .
- تناولى نظاما غذائيا متوازنا للحفاظ على الشعر رطبًا وصحيًا
ما تأكله يؤثر على صحة بشرتك وشعرك، وقد تمت دراسة نقص الفيتامينات كسبب أساسي لتكسر الشعر وأقل منه لتجنب ذلك، تأكدى من حصولك على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن لدعم والحفاظ على شعرك قوي وصحي، وتشمل هذه الفيتامينات B وC والحديد، الموجودة في الأطعمة مثل السلمون والجوافة واللبن اليوناني والسبانخ والدواجن والبطاطا الحلوة.
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