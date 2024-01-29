عشان هو سر أنوثتك.. إزاى تحمى شعرك من الجفاف والهيشان في الشتاء

MENAFN - Youm7) هيشان الشعر وجفافه من أكثر الأشياء المزعجة التي تعانى منها الفتيات وهناك عوامل مختلفة لذلك، قد يكون بسبب التصفيف الحراري المفرط، أو التعرض لأشعة الشمس أو أضرار المعالجة الكيميائية، والتي يمكن أن تجرد الشعر من زيوته الطبيعية.

وحسب ما ذكره موقع womansworld فهناك بعض النصائح التى تساعد على حماية شعرك من الجفاف والهيشان وهى:

- الحد من التعرض لأشعة الشمس والحرارة والبرد والرياح

احمي شعرك مثل بشرتك، قومى بتغطية شعرك بقبعة أثناء التعرض لأشعة الشمس واستخدم مثبتات الشعر ذات عامل حماية من الشمس لفترات طويلة لحمايته من الضرر، تعرض شعرك للبرد الشديد والرياح يشكل الخطرفحاولى بقدر الإمكان إبعاد شعرك عن الرياح الشديد .







- اتركي شعرك منسدلاً من حين لآخر

إن رفع شعرك بشكل مستمر، خاصة أثناء النوم يمكن أن يؤدي إلى تكسر الخصلات الهشة ، لأن إبقاء شعرك مشدوداً للأعلى والخلف في المشابك يخلق احتكاكًا مما يسبب الكسر والأطراف الهشة.

- خذي بعين الاعتبار درجة الحرارة عند التصفيف بالحرارة

نحن نعلم بالفعل أن التصفيف الحراري المتكرر يسبب الجفاف، ولكن هذا أمر لا مفر منه بالنسبة للبعض إذا لم تتمكني من تحديد مقدار التصفيف الحراري الذي تقومين به، يوصي بتعديل درجة الحرارة لوقف الضرر الناتج عن الحرارة.











- قومى بقص الأطراف المسدودة بانتظام

إذا كانت أطراف شعرك جافة ومتقصفة، قومى بقص الأطراف على الأقل كل 3 شهور

سيؤثر ذلك على مدى جفاف شعرك وملمسه.

- قومى بتطبيق منتجاتك بهذه الطريقة

نظرًا لأن فروة الرأس تنتج الزيوت، فأنت تريد تجنب إرهاق بشرتها الحساسة بتراكم المنتجات، ركزى معظم منتجاتك على الأطراف ثم واصلى طريقك للأعلى، وتجنبى فروة الرأس، إلا إذا كانت فروة رأسك جافة .











- تناولى نظاما غذائيا متوازنا للحفاظ على الشعر رطبًا وصحيًا

ما تأكله يؤثر على صحة بشرتك وشعرك، وقد تمت دراسة نقص الفيتامينات كسبب أساسي لتكسر الشعر وأقل منه لتجنب ذلك، تأكدى من حصولك على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن لدعم والحفاظ على شعرك قوي وصحي، وتشمل هذه الفيتامينات B وC والحديد، الموجودة في الأطعمة مثل السلمون والجوافة واللبن اليوناني والسبانخ والدواجن والبطاطا الحلوة.



