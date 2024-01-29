اعرف تتصرف إزاي لو بتعشق القراءة بصوت عالٍ.. بس قلقان تزعج غيرك

MENAFN - Youm7) مع افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتا اليوم في دورته الـ55، وبدء الحماس في تصفح وقراءة الكتب الجديدة، والتطلع للمزيد من الإبحار في عالم المفردات والمعاني والمواقف الجديدة، يميل بعض من القراء للقراءة بصوت عالٍ، ولا يجدون التركيز سوى بتلك الطريقة، ولكن يقلقون من ازعاج الآخرين، ولمعرفة حلول لهذا الأمر تواصل" اليوم السابع" مع ريهام الهواري اخصائية علم النفس وتعديل السلوك لإيجاد حلول لمن يفضلون القراءة بصوت عالٍ.

القراءة الصامتة

وقالت الهواري إن القراءة بصوت عالٍ مفضلة لبعض القراء لأنها تمنحهم التركيز واستيعاب المعلومات بشكل أسرع، وتساهم في تحديد نقاط عدم الفهم، كما تعمل على تحسين مستويات القراءة والاستماع، وهذا مهم في الأوقات التي تتواجد بمفردك، ولكن في وجود الآخرين من الاتيكيت عدم القراءة بصوت عال وتجنب تسبب الإزعاج للآخرين، إلا في حال الطلب منهم وموافقتهم، ولكن محاولة التعود على القراءة الصامتة هي الحل الأمثل لذلك الأمر.

وتابعت أن محاولة التعود على القراءة الصامتة يأتي من خلال تحديد النص الذي تمتلك عنه خلفية، ولا يحتاج إلى تركيز كبير، ثم تكرر ذلك الأمر مع باقي النصوص إلى أن تتحول المحاولة إلى روتين ومن نص تعرف خلفيته إلى نص جديد ومختلف، تصبح القراءة الصامتة بعد ذلك مثل القراءة بصوت عال.





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