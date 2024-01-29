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الحيوية بعد سن الـ90.. اكتشفى أسرار جمال النجمة جوان كولينز

1/29/2024 2:41:32 PM
(MENAFN- Youm7) اتباع نظام غذائي والحفاظ على لياقة ورشاقة بدنية عالية يساعد في تقبلك وظهورك بإشراقة وحيوية أكثر، والاستمرار على نظام غذائ يمنح الشعور بالرفاهية ونتيجة نهائية مذهلة، وهذا ما وصلت إليه جوان كولينز الممثلة الأمريكية البالغة من العمر 90 عاما، واستمرار الحفاظ على أناقتها بشكل ساحر من خلال نظامها الغذائي وفقًا لما نشره موقع "hello" وهو:

نظام متوازن

أوضحت كولينز أن أهم ما يميز نظامها المتوازن هو تناول كميات صغيرة، وتناول الوجبات أكثر دسمة في النهار، والخفيفة في المساء، وتناول كميات صغيرة يساعد في استمرار الشعور بالشبع والحيوية طوال الوقت مع ممارسة التمارين الرياضية المفضلة إليها باستمرار.


جوان كولينز طعام بدون سكر

لا تضيف السكر نهائيا إلى طعامها، ولكن تستبدله بالفاكهة ما يعوض ما يضيفه السكر إلى الوجبات التي تحتاج إليه.


ظهور جوان كولينز تنوع الأطعمة

لا تعتمد كولينز على التركيز على طعام واحد ولكن تتنوع وجباتها بالأطعمة المميزة من الوجبات الغنية بالأوميجا 3 كالأسماك، والتركيز أكثر على الوجبات الغذائية.







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