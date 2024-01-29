الحيوية بعد سن الـ90.. اكتشفى أسرار جمال النجمة جوان كولينز

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- Youm7) اتباع نظام غذائي والحفاظ على لياقة ورشاقة بدنية عالية يساعد في تقبلك وظهورك بإشراقة وحيوية أكثر، والاستمرار على نظام غذائ يمنح الشعور بالرفاهية ونتيجة نهائية مذهلة، وهذا ما وصلت إليه جوان كولينز الممثلة الأمريكية البالغة من العمر 90 عاما، واستمرار الحفاظ على أناقتها بشكل ساحر من خلال نظامها الغذائي وفقًا لما نشره موقع "hello" وهو:
نظام متوازن
أوضحت كولينز أن أهم ما يميز نظامها المتوازن هو تناول كميات صغيرة، وتناول الوجبات أكثر دسمة في النهار، والخفيفة في المساء، وتناول كميات صغيرة يساعد في استمرار الشعور بالشبع والحيوية طوال الوقت مع ممارسة التمارين الرياضية المفضلة إليها باستمرار.
جوان كولينز طعام بدون سكر
لا تضيف السكر نهائيا إلى طعامها، ولكن تستبدله بالفاكهة ما يعوض ما يضيفه السكر إلى الوجبات التي تحتاج إليه.
ظهور جوان كولينز تنوع الأطعمة
لا تعتمد كولينز على التركيز على طعام واحد ولكن تتنوع وجباتها بالأطعمة المميزة من الوجبات الغنية بالأوميجا 3 كالأسماك، والتركيز أكثر على الوجبات الغذائية.
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