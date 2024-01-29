9 نصائح مهمة للتعامل مع الطفل العنيد

MENAFN - Youm7) عناد الطفل يحدث في كثير من الأحيان بسبب شعوره بالملل، وهو التصرف الوحيد الذي يحصل به على ما يريد، كما أنه يفعل ذلك ليفرض سيطرته على الحضور، لذلك نقدم لك في ذلك التقرير بعض النصائح التي قد تساعدك في منع ذلك التصرف وكيفية التعامل معه وفقًا لموقع "brightside".

طفل عنيد التزام الهدوء

يجب على الوالدين أن يعلموا طفلهم التزام الهدوء، كما يجب عليهم أن يلتزموا الهدوء حتى يقلدهم طفلهم.

عرض أكثر من خيار للطفل ليختار ما يريد

إن عرض خيار واحد للطفل سيجعله يشعر بأنه فرض سيطرته، بل يجب عليك أن تعرض له عدة خيارات حتى يختار منها ما يريد أن يفعله أولاً.

الطفل العنيد





اصطحاب الوجبات الخفيفة معك في الخارج

قد يحدث العناد للطفل أثناء التواجد بالخارج عند شعوره بالجوع، ولتفادي نوبة الغضب تلك و جعل طفلك يبقى في مزاج جيد اصطحب معك وجبة خفيفة بالخارج.

معرفة النتائج السيئة لذلك التصرف

يجب عليك أن تتواصل مع طفلك وتشرح له النتائج السيئة التي قد تعود عليه من تصرف العناد، وبذلك يتمكن طفلك من اتخاذ قرارات أفضل لنفسه مستقبلاً.

خلق روتين منزلي يتبعه طفلك مقابل إعطائه مكافأة

ساعد طفلك على خلق روتين جيد له مثل: عدم مشاهدة التلفاز بعد وقت معين، المساعدة في غسل الأطباق، تنظيف أسنانه والذهاب إلى سريره في الوقت المحدد للنوم، حدد وقت لاتباع ذلك الروتين واعرض عليه مكافأة من اختياره.

إعطاء عواقب منطقية لخرق القواعد

يجب عليك أن تفعل ذلك عندما لا يريد طفلك فعل شيء معين، على سبيل المثال لا تسمح له بتناول الحلوى إذا كان لا يريد أن يأكل الخضراوات.

إعادة توجيه انتباه الطفل

كما ذكرنا من قبل أن تصرف العناد سببه الشعور بالملل أو عدم معرفة شيء أفضل للقيام به، لذلك يجب عليك أن تعيد توجيه انتباه طفلك إلى شيء يفعله ويكون منشغل به بدلاً من هذا التصرف الشقي.

عناد الأطفال السؤال عن رأيه وحلوله للمشكلات

يجب عليك أن تسأل طفلك عن المشكلات التي يواجهها أو الشيء الذي يزعجه، فإذا جاوب طفلك عن ذلك يجب عليك أن تسأله عن حلوله ورأيه حول تلك المشكلة، وعندما يقوم بحلها هنئه وشجعه على ذلك.

إظهار فهمك لمشاعر طفلك

لا يجب عليك أن تتعامل مع طفلك على أنه سيء أو مؤذي، بل اظهر له إنك متفهم لما يشعر به، على سبيل المثال، قول بسيط: "أعلم أنك تشعر بخيبة أمل لأننا لا نستطيع الخروج إلى الشاطئ اليوم، ولكن الطقس ليس جيدًا. "دعنا نفعل شيئًا آخر معًا للتعويض عن ذلك،" يمكن أن تقطع شوطا طويلا مع طفلك.