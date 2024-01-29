9 نصائح مهمة للتعامل مع الطفل العنيد

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- Youm7) عناد الطفل يحدث في كثير من الأحيان بسبب شعوره بالملل، وهو التصرف الوحيد الذي يحصل به على ما يريد، كما أنه يفعل ذلك ليفرض سيطرته على الحضور، لذلك نقدم لك في ذلك التقرير بعض النصائح التي قد تساعدك في منع ذلك التصرف وكيفية التعامل معه وفقًا لموقع "brightside".
طفل عنيد التزام الهدوء
يجب على الوالدين أن يعلموا طفلهم التزام الهدوء، كما يجب عليهم أن يلتزموا الهدوء حتى يقلدهم طفلهم.
عرض أكثر من خيار للطفل ليختار ما يريد
إن عرض خيار واحد للطفل سيجعله يشعر بأنه فرض سيطرته، بل يجب عليك أن تعرض له عدة خيارات حتى يختار منها ما يريد أن يفعله أولاً.
الطفل العنيد
اصطحاب الوجبات الخفيفة معك في الخارج
قد يحدث العناد للطفل أثناء التواجد بالخارج عند شعوره بالجوع، ولتفادي نوبة الغضب تلك و جعل طفلك يبقى في مزاج جيد اصطحب معك وجبة خفيفة بالخارج.
معرفة النتائج السيئة لذلك التصرف
يجب عليك أن تتواصل مع طفلك وتشرح له النتائج السيئة التي قد تعود عليه من تصرف العناد، وبذلك يتمكن طفلك من اتخاذ قرارات أفضل لنفسه مستقبلاً.
خلق روتين منزلي يتبعه طفلك مقابل إعطائه مكافأة
ساعد طفلك على خلق روتين جيد له مثل: عدم مشاهدة التلفاز بعد وقت معين، المساعدة في غسل الأطباق، تنظيف أسنانه والذهاب إلى سريره في الوقت المحدد للنوم، حدد وقت لاتباع ذلك الروتين واعرض عليه مكافأة من اختياره.
إعطاء عواقب منطقية لخرق القواعد
يجب عليك أن تفعل ذلك عندما لا يريد طفلك فعل شيء معين، على سبيل المثال لا تسمح له بتناول الحلوى إذا كان لا يريد أن يأكل الخضراوات.
إعادة توجيه انتباه الطفل
كما ذكرنا من قبل أن تصرف العناد سببه الشعور بالملل أو عدم معرفة شيء أفضل للقيام به، لذلك يجب عليك أن تعيد توجيه انتباه طفلك إلى شيء يفعله ويكون منشغل به بدلاً من هذا التصرف الشقي.
عناد الأطفال السؤال عن رأيه وحلوله للمشكلات
يجب عليك أن تسأل طفلك عن المشكلات التي يواجهها أو الشيء الذي يزعجه، فإذا جاوب طفلك عن ذلك يجب عليك أن تسأله عن حلوله ورأيه حول تلك المشكلة، وعندما يقوم بحلها هنئه وشجعه على ذلك.
إظهار فهمك لمشاعر طفلك
لا يجب عليك أن تتعامل مع طفلك على أنه سيء أو مؤذي، بل اظهر له إنك متفهم لما يشعر به، على سبيل المثال، قول بسيط: "أعلم أنك تشعر بخيبة أمل لأننا لا نستطيع الخروج إلى الشاطئ اليوم، ولكن الطقس ليس جيدًا. "دعنا نفعل شيئًا آخر معًا للتعويض عن ذلك،" يمكن أن تقطع شوطا طويلا مع طفلك.
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