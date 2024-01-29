الخطوط السعودية تسجل نمواً مقداره 21% فى الأداء التشغيلى وتنقل أكثر من 30 مليون ضيف خلال 2023

MENAFN - Youm7) - الناقل الوطنى ضمن أفضل عشر شركات طيران عالمياً في انضباط مواعيد الرحلات بتحقيق نسبة 86.44%

حققت الخطوط السعودية معدلات متميزة من واقع تقرير الأداء التشغيلي للعام 2023 والذي أشار إلى نقل أكثر من 30 مليون ضيف بنمو مقداره 21% عن عام 2022 كما سيّرت أكثر من 176,3 ألف رحلة تمثل الرحلات المجدولة والإضافية، كما تميّزت عمليات "السعودية" خلال العام الماضي بتحقيق نمو قدره 36% في عدد الضيوف المنقولين دولياً في ترجمة لإحدى أبرز مستهدفاتها في الجانب التشغيلي.

وشهدت الحركة العابرة الدولية للناقل الوطني في 2023 عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، نمواً بنسبة 77% مقارنةً بعام 2019.

ويأتي ذلك ثمرة لتطوير النمط التشغيلي والذي استهدف توفير مزيد من السعة المقعدية والرحلات والوصول بمعدل انضباط للرحلات بلغ 86.44%، الأمر الذي أهّل "السعودية" لتكون ضمن أفضل عشر شركات طيران عالمياً في انضباط مواعيد الرحلات.

وواصلت "السعودية" مساعيها بالمساهمة في ربط العالم بالمملكة من خلال نقل أكثر من 16,7 مليون ضيف على شبكة رحلاتها الدولية بزيادة 36% في الوقت الذي شغلت أكثر من 79,4 ألف رحلة بزيادة 19% وقطعت الطائرات مدة 382 ألف ساعة طيران بزيادة 26%.

كما نقلت أكثر من 13,5 مليون ضيف داخلياً بزيادة 7% في الوقت الذي خصصت فيه 55% من إجمالي أعداد الرحلات للقطاع الداخلي إذ بلغت 96,9 ألف رحلة وحلقت الطائرات بمقدار 163 ألف ساعة.

وتميز العام الماضي 2023 ببداية التشغيل إلى الوجهة الجديدة البحر الأحمر إلى جانب تدشين عدد من المحطات الدولية بهدف التوسع في مختلف قارات العالم.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي إلى أن تحقيق هذه المعدلات المتنامية هو إحدى مؤشرات كفاءة الخطة التشغيلية على مدار العام وخلال مواسم الذروة وتنفيذها على الوجه الأمثل، مشيراً إلى أنها ساهمت في تحقيق المستهدفات لخدمة قطاعات السياحة والمال والأعمال والحج والعمرة، لافتاً النظر إلى أن الأعوام القادمة ستشهد انضمام أعداد كبيرة من الطائرات للمنظومة التشغيلية وبالتالي فإن سقف المعدلات سوف ترتفع لمستويات قياسية لم تصل إليها "السعودية" منذ انطلاقتها قبل حوالي ثمانين عاماً.

وفيما تشغل "السعودية" رحلاتها إلى ما يزيد على مائة وجهة في أربع قارات حول العالم بأسطول يبلغ حالياً 144 طائرة متنوعة الطرازات؛ تطمح إلى مزيد من النمو حيث تستثمر في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة كمطار محوري يربط الشرق بالغرب لخدمة رحلات العبور، ويتواكب معها تطوير جذري لتعزيز تجربة سفر الضيوف عبر أحدث الأنظمة الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وكذلك من خلال تحديث منظومة أنظمتها الأمر الذي يعزز من كفاءة وانضباط الأداء التشغيلي لمنظومة رحلاتها.











