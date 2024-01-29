Tuesday, 30 January 2024 01:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البورصة: تنفيذ صفقة على الشركة العربية الدولية للمقاولات بـ74.9 مليون جنيه

1/29/2024 2:41:26 PM
(MENAFN- Youm7) كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة العربية الدولية للمقاولات خلال جلسة تداول اليوم الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 74.9 مليون جنيه، وصفقة على شركة عين للاستثمارات الفرانشيز بحجم تداول 500 ألف سهم بقيمة 12.5 مليون جنيه.



وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 2.5 مليون سهم بقيمة 100.7 مليون جنيه عبر تنفيذ 54 عملية.



وكانت البورصة المصرية ، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين، وسط تداولات بلغت 7.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.070 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 7.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 204.4 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.29% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.68%، والعرب على 6.03%، واستحوذت المؤسسات على 25.78% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.21%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 517.5 مليون جنيه، 80.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 4.3 مليون جنيه، 467.9 مليون جنيه، 102.6 مليون جنيه، 23.6 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 29227 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 35521 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 12444 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 6795 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 9636 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 6902 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1461 نقطة.












MENAFN29012024000132011024ID1107782700

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث